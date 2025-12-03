Flamengo tem Ceará como 'pedra no sapato' no Brasileirão

O Flamengo pode garantir o título brasileiro com uma vitória contra o Ceará nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. No entanto, a equipe visitante tem sido "pedra no sapato" do Rubro-Negro nos últimos anos. De 2020 para cá, foram sete confrontos, todos válidos pelo Brasileirão, com uma vitória do lado carioca, duas do lado cearense e quatro empates.

Últimos jogos entre Flamengo e Ceará

Ceará 1 x 1 Flamengo - 3 de agosto de 2025, no Castelão

Flamengo 1 x 1 Ceará - 4 de setembro de 2022, no Maracanã

Ceará 2 x 2 Flamengo - 14 de maio de 2022, no Castelão

Flamengo 2 x 1 Ceará - 30 de novembro de 2021, no Maracanã

Ceará 1 x 1 Flamengo - 22 de agosto de 2021, no Castelão

Flamengo 0 x 2 Ceará - 10 de janeiro de 2021, no Maracanã

Ceará 2 x 0 Flamengo - 13 de setembro de 2020, no Castelão

As dificuldades rubro-negras diante do Ceará são recentes. Na década passada, o time da Gávea vinha de momento dominante no confronto, com quatro vitórias nos seis jogos anteriores à sequência citada. O histórico total do duelo é de 11 vitórias do Mengão, 12 empates e seis triunfos do Vozão.

Última vitória rubro-negra no Maracanã

Mesmo na vitória mais recente contra o Ceará, em jogo no Maracanã, o Flamengo sofreu. Em 2021, pelo segundo turno do Brasileirão, Gabigol abriu o placar para o Rubro-Negro no início do confronto. Aos 26 da segunda etapa, Rick empatou para o Vozão. Oito minutos depois, a equipe da casa buscou os três pontos com gol do lateral Matheuzinho, hoje no Corinthians.

Matheuzinho comemora gol da vitória em jogo contra o Ceará, em 2021 (Foto: Thiago Ribeiro / Agif / Gazeta Press)

Título e rebaixamento em jogo

O jogo desta quarta vale muito para as duas equipes. O Flamengo será campeão brasileiro e erguerá em casa o troféu se vencer (ou se o Palmeiras não triunfar sobre o Atlético-MG em duelo simultâneo). No entanto, os visitantes precisam muito da vitória: 14º colocado, o Ceará tem apenas dois pontos de vantagem sobre o Internacional, primeiro time do Z4. Na última rodada, o Vozão recebe o Palmeiras e, dessa vez, tentará ajudar indiretamente a confirmar o título rubro-negro.