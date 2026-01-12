O Coritiba emprestou o zagueiro Thalisson Gabriel para o Remo nesta segunda-feira (12). O jogador de 23 anos estava no rival Paysandu na temporada passada.

Thalisson Gabriel fica emprestado ao Azulino até o fim da Série A. O defensor tem contrato com o Coxa até o final de 2027.

Esse é o terceiro empréstimo do zagueiro coxa-branca na carreira. Antes, ele atuou pelo Camboriú (2023) e Paysandu (2025).

No ano passado, pelo Papão, Thalisson Gabriel deu uma assistência e marcou um gol em 22 jogos na Série B, todas como titular. A equipe paraense foi rebaixada à Série C.

Thalisson Gabriel no Coritiba

Criado no CT da Graciosa, Thalisson Gabriel chegou ao Coritiba no Sub-17, em 2018. Ele estreou no time profissional em 2021 e fez mais dois jogos no ano seguinte.

As temporadas que o atleta mais atuou foram em 2023 (11) e 2024 (18). Em 2025, o zagueiro fez 10 partidas pelo clube.

Em cinco temporadas, entre 2021 e 2025, Thalisson Gabriel tem dois gols e uma assistência em 42 jogos com a camisa coxa-branca.

Reforços do Coritiba

O Coritiba já anunciou oito jogadores para a temporada: o zagueiro Thiago Santos, o lateral-direito Tinga, os volantes Willian Oliveira e Fernando Sobral, o meia Gustavo, e os atacantes Fabinho, Lavega e Pedro Rocha. O Coxa também tem acerto com o atacante Breno Lopes (Fortaleza).