O filme "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, venceu a categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa no Globo de Ouro 2026, em cerimônia realizada no domingo (11). A obra é ambientada no Recife durante o carnaval de 1977 e retrata o cenário cultural da época, no qual o futebol ocupa espaço relevante, com referências diretas aos três principais clubes da capital pernambucana: Santa Cruz, Sport e Náutico.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Algumas referências ao esporte surgem já na chegada do personagem Armando, interpretado por Wanger, a Recife, como na orquestra de carnaval que passa por uma das ruas da cidade. No bloco, é possível observar crianças com faixas do Náutico, além de torcedores vestindo as camisas rubro-negra do Sport e a tricolor do Santa. Há ainda, em outro momento, uma foto do time do Leão da Ilha na sala do personagem Euclides, encenado por Robério Diógenes.

O detalhe curioso da situação é que Mendonça Filho é torcedor declarado do Timbu, clube que viveu seus melhores anos na década de 1960. No entanto, ao ambientar o filme no final dos anos 1970, optou por incluir o rival Santinha como elemento central no enredo futebolístico, a fim de conferir maior veracidade à obra e ao contexto histórico da época. Não à toa, tricolores comemoraram a vitória brasileira no prêmio internacional nas redes sociais.

continua após a publicidade

Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux posam com o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro por "O Agente Secreto", no Globo de Ouro 2026 (Foto: Etienne Laurent/AFP)

O Santa Cruz foi o grande clube do Recife no período. Foram seis títulos estaduais (1970, 1971, 1972, 1973, 1976, 1978 e 1979), além de ter sido semifinalista do Campeonato Brasileiro de 1975. O Tricolor figurou no "G10" nacional em três ocasiões nos anos 1970, incluindo 1977. Além disso, cedeu três jogadores à Seleção Brasileira tricampeã mundial da época: Givanildo Oliveira, um dos maiores ídolos da história do clube e consagrado nacionalmente como "Rei do Acesso" em sua trajetória como treinador; Nunes, "Artilheiro das Decisões" que posteriormente brilhou com a camisa do Flamengo; e Carlos Alberto Barbosa, lateral-direito com mais de 100 partidas pelo Gigante do Arruda.

Pagou ou não pagou a promessa? 🍺

Um dos casos mais explícitos da relação é o do personagem Seu Alexandre, encarnado por Carlos Francisco, torcedor do Santa que promete oferecer cerveja em caso de vitória coral em uma das passagens do filme. Considerando que a trama se passa durante o carnaval de 1977, cuja terça-feira caiu em 22 de fevereiro, a página "Tri do Arruda", mantida por torcedores do Santinha, aponta que o mais provável é que o personagem tenha cumprido a promessa. Isso porque o jogo em questão teria sido Santa Cruz x Central de Caruaru, vencido pelo Tricolor por 1 a 0, partida válida pela Taça Cidade do Recife, realizada em 27 de fevereiro de 1977.

continua após a publicidade

Futebol e cinema são duas expressões da mesma identidade nacional, que sempre projetou nosso talento para o restante do mundo. Uma câmera na mão, uma bola no pé e mil histórias. Assim como o Brasil aprendeu a comemorar glórias como se fossem títulos de Copa do Mundo, "O Agente Secreto" acrescentou duas novas estrelas de orgulho na Amarelinha, ao conquistar o Globo de Ouro e também o prêmio de melhor ator, entregue a Wagner Moura, torcedor do Vitória.