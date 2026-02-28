Final do Campeonato Maranhense tem conhecidos do futebol brasileiro
Partida será no domingo (1º), com transmissão do Lance!
A segunda partida da final do Campeonato Maranhense de 2026 acontecerá neste domingo (1º), com transmissão ao vivo do Lance!. O jogo entre IAPE e Maranhão terá nomes conhecidos no futebol brasileiro.
Um dos destaques é Pimentinha, atacante do Maranhão. O jogador é uma figura de grande passagem no futebol do estado, atuando por Moto Club, São José e Sampaio Corrêa. São quatro taças do Campeonato Maranhense na carreira: 2017, 2021, 2022 e 2024.
O Maranhão também conta com o atacante Patrick Carvalho, revelado pelo Fluminense. O atleta rescindiu com os cariocas em 2020 e passou por times como Paysandu, Portuguesa-RJ e Sampaio Corrêa antes de chegar ao Demolidor de Cartazes.
O IAPE tem em seu elenco o meio-campista Eloir, que fez base no Internacional. O jogador tem uma longa trajetória com a camisa do Sampaio Corrêa e soma cinco troféus do Campeonato Maranhense em seu currículo (2014, 2020, 2021, 2022 e 2024).
Lance! transmitirá IAPE x Maranhão
O Lance! transmitirá o duelo deste domingo (1º) ao vivo e com imagens no YouTube. A partida entre IAPE e Maranhão, pela final do Campeonato Maranhense, terá início às 16h (de Brasília). O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0.
O IAPE estará em busca do seu primeiro título na elite do futebol maranhense. Essa já é uma decisão inédita para a equipe.
O Maranhão, por outro lado, tem 18 taças e é o atual campeão do certame. O Demolidor de Cartazes soma ainda 17 vices.
