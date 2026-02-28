Dois dias após o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana para o Lanús, torcedores do Flamengo organizaram um protesto no CT do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (28). Os rubro-negros manifestaram insatisfação com o momento do clube, exibindo faixas com críticas à diretoria. O meia Carrascal foi o mais cobrado pelos flamenguistas presentes no local.

Na chegada ao CT, o colombiano teve seu carro "fechado" por torcedores, segundo informações do Paparazzo Rubro-Negro. Durante a manifestação, os torcedores estenderam faixas com mensagens direcionadas aos responsáveis pelo futebol do clube. Entre as frases expostas estavam "Salário em dia, porrada em falta", "Diretoria amadora", "Boto incompetente" e "Filipe Luís e suas metodologias". Os dizeres cobravam mudanças e uma postura considerada mais enérgica dentro de campo.

A manifestação ocorre em meio à pressão por resultados e ao descontentamento de parte da torcida com o desempenho recente da equipe. Os torcedores do Flamengo deixaram o local após a exposição das faixas e a realização dos protestos verbais.

Torcedores do Flamengo protestam no CT do Ninho do Urubu (Foto: Paparazzo Rubro-Negro)

Com mais um vice, Flamengo se afunda em crise

O Flamengo voltou a perder para o Lanús, desta vez no Maracanã, e ficou com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana de 2026. A derrota em casa, diante de mais de 60 mil torcedores, escancara o momento turbulento que o time rubro-negro atravessa. Este, aliás, é o cenário de maior pressão que o técnico Filipe Luís enfrenta desde que iniciou a carreira como treinador, justamente no dia em que completou 100 jogos pelo clube.

Contra o time argentino, ficou nítida a falta de organização e repertório do Flamengo. Desde o início do jogo, é verdade, a equipe buscou com intensidade reverter o placar agregado após a derrota por 1 a 0 na primeira partida. Mas faltaram capricho e efetividade para transformar volume em resultado.

A falha de Rossi e Ayrton Lucas, que culminou no primeiro gol do Lanús no Maracanã, complicou ainda mais a situação do time brasileiro. Mais uma vez, o Flamengo encontrou dificuldades para reagir. Diante de um adversário tecnicamente inferior, faltou saber explorar os espaços e, principalmente, eficácia para furar a defesa argentina.

