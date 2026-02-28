A primeira impressão é a que fica? Relembre as estreias dos últimos técnicos do Atlético-MG

Neste domingo (1º), Eduardo Domínguez fará sua estreia como novo técnico do Atlético. A chegada de um treinador costuma renovar as expectativas por melhores resultados, muitas vezes impulsionadas por uma boa primeira impressão. Mas afinal, como foram as estreias dos últimos comandantes que passaram pelo Galo? O Lance! relembra.

Estrear pelo Atlético, porém, não é sinônimo de vitória. Assim como será com Domínguez, alguns dos técnicos recentes também iniciaram seus trabalhos em partidas decisivas. Nas últimas cinco estreias de treinadores no clube, o Galo sofreu apenas uma derrota, justamente a mais recente, sob o comando de Jorge Sampaoli.

Por outro lado, também venceu somente uma vez nesse recorte: na estreia de Eduardo Coudet. Os outros três jogos terminaram empatados, nos inícios de Felipão Gabriel Milito e Cuca.

Eduardo Coudet

Coudet fez sua primeira partida pelo Atlético Mineiro em janeiro de 2023 e já deixou boa impressão. Pelo Campeonato Mineiro, o Galo venceu a Associação Atlética Caldense por 2 a 1, com dois gols de Hulk. Apesar do início positivo, o argentino deixou o comando menos de seis meses depois, em junho daquele ano.

Luiz Felipe Scolari

Felipão assumiu o Atlético em junho de 2023, após a saída de Coudet. Sua estreia foi fora de casa, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, e terminou empatada em 1 a 1. O treinador permaneceu no cargo até março de 2024, quando foi demitido após desempenho abaixo do esperado.

Gabriel Milito

Milito começou sua trajetória no Galo já em um clássico decisivo: o jogo de ida da final do Campeonato Mineiro de 2024, contra o Cruzeiro. A primeira partida terminou empatada em 2 a 2. No confronto de volta, o Atlético venceu por 3 a 1 e conquistou o título estadual, garantindo um troféu ao treinador com apenas dois jogos no comando. Milito deixou o clube no fim de 2024, após derrotas nas finais da Copa Libertadores da América, diante do Botafogo de Futebol e Regatas, e da Copa do Brasil, contra o Clube de Regatas do Flamengo.

Cuca

Após a saída de Milito, Cuca foi escolhido para assumir o comando da equipe. Em sua estreia, empatou por 1 a 1 com o América Mineiro, pelo Campeonato Mineiro de 2025. O treinador foi demitido em agosto do mesmo ano.

Jorge Sampaoli

Sampaoli assumiu o Atlético durante as quartas de final da Copa do Brasil, justamente em um clássico contra o Cruzeiro. Após a derrota por 2 a 0 no jogo de ida, o argentino comandou a equipe na partida de volta, mas o Galo voltou a perder pelo mesmo placar e acabou eliminado da competição. Sampaoli deixou o clube no início deste mês, também em razão de resultados abaixo das expectativas.