AO VIVO E COM IMAGENS: Lance!TV transmite Operário-MS x Bataguassu pela 9ª rodada do Sul-Mato-Grossense
Cobertura começa antes da bola rolar e traz lances em tempo real, análises, bastidores e notas dos jogadores após a partida.
O Lance!TV transmite ao vivo e com imagens o confronto entre Operário-MS e Bataguassu, válido pela 9ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026, neste sábado, a partir das 18h (de Brasília). A cobertura acompanha todos os detalhes da partida, com lances em tempo real, análises táticas, bastidores e reações da torcida ao longo do duelo. Assista ao vivo!
A transmissão começa antes do apito inicial e segue até o encerramento da partida, oferecendo uma cobertura completa e dinâmica, com foco não apenas no jogo, mas também no contexto da competição e nos impactos do resultado para a sequência do campeonato estadual.
Além das emoções dentro de campo, o público acompanha análises pós-jogo, melhores momentos e as tradicionais notas Lance! para os jogadores das duas equipes, avaliando o desempenho individual ao longo da partida.
A narração será de Lucas Borges, com comentários de Rafael Mello e reportagem de Lucas Nepomuceno, trazendo todas as informações diretamente do confronto.
O duelo coloca frente a frente Operário-MS e Bataguassu em mais um capítulo decisivo do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026, competição que segue movimentando o futebol estadual e atraindo a atenção dos torcedores ao longo da temporada.
A partida ganha peso na reta final da fase classificatória, já que o resultado pode influenciar diretamente a disputa por vagas nas fases decisivas e a configuração da tabela. Além da rivalidade regional, o confronto reúne equipes que buscam afirmação dentro do campeonato, aumentando a expectativa por um jogo equilibrado e intenso.
Em campo, entram não apenas três pontos em disputa, mas também a oportunidade de ganhar confiança e embalar na competição, fator considerado determinante para o desempenho nas próximas rodadas do Estadual.
Em jogo valendo a liderança do Sul-Mato-Grossense, Naviraiense e Operário empatam
Ficha técnica
🎙️ Narração: Lucas Borges
🗣️ Comentários: Rafael Mello
🎥 Reportagem: Lucas Nepomuceno
