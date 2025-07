Coritiba empresta meio-campista para rival da Série B

O Coritiba decidiu emprestar o meio-campista Geovane Meurer para o Paysandu, que luta contra o rebaixamento na Série B. O jogador de 23 anos deve se apresentar nesta semana no time paraense.

Geovane Meurer estava fora dos planos do técnico Mozart e chegou a recusar uma proposta em abril do Maringá, que joga a Série C, quando existia a possibilidade do Coxa comprar o atacante Negueba em troca. Dessa vez, contudo, o volante topou a transferência para o Papão.

A informação foi dada inicialmente pela rádio Jovem Pan News e confirmada pelo Lance!.

Geovane Meurer em treino do Coritiba no CT da Graciosa. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Nesta temporada, o atleta fez apenas sete jogos, sendo um na Série B e seis no Campeonato Paranaense. A última vez que esteve em campo foi contra o Avaí, em 31 de maio, pela 10ª rodada - ele foi titular e saiu durante o segundo tempo.

Depois disso, o treinador Mozart só o relacionou em uma das seis partidas seguintes na Segundona. Em 2025, ele fez um gol e deu uma assistência.

- É somente uma escolha, uma questão técnica. Mas todos os jogadores que fazem parte do nosso elenco estão na disputa, que é diária e acirrada. Nosso elenco é bem forte, com jogadores com bastante capacidade, e todos estão no mesmo nível de disputa. A mesma oportunidade surgirá para todos - justificou o comandante coxa-branca.

Geovane Meurer no Coritiba

Geovane Meurer começou na base do Grêmio e chegou ao Coritiba em 2018. O jogador estreou profissionalmente em 2023, quando foi emprestado ao Pouso Alegre para a disputa da Série D.

No ano passado, ele foi aproveitado pelo Coxa e atuou em 21 jogos. Ao todo, o meio-campista tem 29 partidas com a camisa alviverde, com dois gols e um passe decisivo.

Geovane Meurer reencontra jogador do Coritiba no Paysandu

No Paysandu, Geovane Meurer vai encontrar um velho conhecido, com quem atuou na formação e no time principal. Thalisson Gabriel, 23 anos, também foi emprestado ao Papão no começo de junho e virou titular com o técnico Claudinei Oliveira, que está há cinco jogos no time paraense.

Curiosamente, as equipes vão se enfrentar na próxima rodada da Série B. Coritiba e Paysandu jogam no sábado (19), às 18h30, no Couto Pereira, pela 17ª rodada.

O Coxa é o atual líder da Segundona, com 33 pontos, enquanto o Papão está na 18ª colocação, com 15, a dois pontos de sair da ZR.