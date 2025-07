Bahia e América de Cali (COL) começam a decidir uma vaga nas oitavas da Sul-Americana nesta terça-feira. As equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida dos playoffs. Os ingressos para a partida estão à venda, mas, para os torcedores que não forem ao estádio, a partida será transmitida pela ESPN e Disney+ (streaming).

Noite de bola rolando na Arena Fonte Nova (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O jogo de volta está marcado para as 21h30 da próxima terça-feira (horário de Brasília), dia 22 de julho, na Colômbia. O time classificado deste confronto enfrenta o Fluminense nas oitavas.

Ficha do jogo BAH AME Playoffs Sul-Americana Data e Hora Terça-feira, 15 de julho, às 21h30 (horário de Brasília) Local Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador Árbitro Andres Matonte (URU) Assistentes Andres Nievas e Agustin Berisso (URU) Var Andres Cunha (URU) Onde assistir

Como chega o Bahia?

O Bahia ganhou vaga nos playoffs da Sul-Americana depois de ficar em terceiro no Grupo F da Libertadores, o considerado grupo da morte, que ainda tinha Internacional, Atlético Nacional (COL) e Nacional (URU). A equipe treinada por Rogério Ceni, no entanto, chega embalada pelo confronto, com quatro vitórias seguidas na temporada e situação bem encaminhada em todos os campeonatos que disputa.

O Tricolor baiano vem de vitória emocionante contra o Atlético-MG, no último sábado, por 2 a 1, com gol de Michel Araújo aos 51 minutos. Para esta partida contra o América de Cali, a equipe realizou apenas um treino na tarde desta segunda-feira. A tendência é que Rogério Ceni entre com força máxima na partida em busca da classificação no torneio.

Rogério Ceni segue com os desfalques de Erick e Kanu, que se recuperam de lesões na coxa e panturrilha, respectivamente. Já Iago Borduchi (infecção na pele) e Rezende (em recondicionamento físico) são dúvidas.

Como vem o América de Cali?

Já o América de Cali se classificou no aperto ao empatar no último lance a partida final da fase de grupos contra o modesto Racing (URU), que ficou na lanterna do Grupo C. A equipe somou oito pontos, assim como o Corinthians, e levou vantagem no quesito saldo de gols para ficar em segundo. No campeonato colombiano, o time está invicto há três jogos (dois empates e uma vitória).

O América de Cali, inclusive, está de técnico novo, o Gabriel Raimondi, que completa 15 dias no cargo nesta terça. O novo comandante já tem dois desfalques para o jogo contra o Bahia. O meia Rafael Carrascal está fora por suspensão, devido ao acúmulo de cartões amarelos, enquanto o zagueiro Éder Balanta se recupera de lesão.

Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Veja arbitragem e onde assistir Bahia e América de Cali pela Sul-Americana

✅ Ficha técnica

BAHIA X AMÉRICA DE CALI

PLAYOFFS – SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 15 de julho, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x América de Cali: ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Andres Matonte (URU);

🚩 Assistentes: Andres Nievas e Agustin Berisso (URU);

🖥️ VAR: Andres Cunha (URU).

Prováveis escalações

BAHIA (Rogério Ceni):

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Cauly), Erick Pulga e Willian José.

AMÉRICA DE CALI (Gabriel Raimondi):

Soto; Castillo, Tovar, Pestaña e Mina; Escobar e Leys; Romero, Navarro e Murillo; Ramos;