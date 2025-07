Um dos destaques do elenco do Botafogo, o zagueiro Alexander Barboza entrou na mira do Al-Arabi, do Catar. Nenhuma proposta foi apresentada ainda, e a diretora alvinegra conta com o jogador para a sequência da temporada.

Um dos trunfos para isso é a multa contratual, considerada elevada - esta não revelada. O Botafogo entende que há margem para negociação, mas ainda assim dificultaria o negócio. Barboza tem contrato até o fim de 2026.

Barboza é titular absoluto do Botafogo na atual temporada e foi peça importante nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. O defensor chegou ao clube no início de 2024 vindo do Libertad, do Paraguai, e soma 73 jogos com um gol marcado. Como opção pela esquerda, Davide Ancelotti ainda conta com David Ricardo.

Alexander Barboza em ação pelo Botafogo contraa o PSG (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Enquanto isso, a SAF mira uma peça para o sistema defensivo na atual janela de transferências. O elenco perdeu Jair, vendido para Nottingham Forest, e Bastos, que passou por cirurgia no joelho esquerdo.

Para o segundo semestre, o Botafogo perdeu, além de Jair, o atacante Igor Jesus. Chegaram como peças de reposição o zagueiro Kaio Pantaleão e o centroavante Arthur Cabral, e também os meias-atacantes Álvaro Montoro e Jordan Barrera.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Vitória. A partida será válida pela 14ª rodada.