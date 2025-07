Em alta, Coritiba volta a ser líder da Série B após três anos e meio

Em ótimo momento, o Coritiba voltou a ser líder da Série B após três anos e meio. Com gol de pênalti de Gustavo Coutinho no fim, a equipe alviverde bateu o CRB por 1 a 0 no estádio Rei Pelé, pela 16ª rodada, e está isolado na ponta da tabela.

O Coxa possui 33 pontos, três a mais que o vice-colocado Goiás, e abriu boa vantagem na disputa. O time esmeraldino até pode retomar a liderança se vencer o Athletico no sábado (12), na Arena da Baixada, mas tem golear por quatro gols de diferença - o saldo está 10 a 7 para clube paranaense.

O Coritiba não era líder da Série B desde 3 de novembro de 2021, há cerca de três anos e meio. Na época, comandado por Gustavo Morínigo e com os atacantes Rafinha, Igor Paixão e Leó Gamalho, o Coxa assumiu a ponta da 17ª rodada até a 33ª rodada.

Na reta final, a cinco jogos do fim da Segundona, o Botafogo passou a equipe alviverde e se sagrou campeão, com 70 pontos. O Coxa terminou na terceira posição, com 64, curiosamente atrás do Goiás, que fez 65. O último a conquistar o acesso foi o Avaí, também com 64.

Após jogar a Série A em 2022 e 2023, o time do Alto da Glória disputou a Série B no ano passado e não brigou pelo acesso. Na pior campanha da história, o Coritiba terminou em 12º lugar, com 50 pontos, a 14 pontos do Ceará, último time dentro do G-4.

Já em 2025, a disputa alviverde é sempre pelo G-4. Sob comando de Mozart, o Coritiba não perde há nove jogos, com sete vitórias e dois empates. Além disso, a equipe tem a defesa menos vazada (seis gols em 16 jogos), o maior número de vitórias (10), o melhor saldo (10) e lidera as campanhas como mandante (6V, 1E, 0D - 90,5% de aproveitamento) e visitante (4V, 2E, 3D - 51,9% de aproveitamento).

Carlos de Pena, Vini Paulista e Gustavo Coutinho, todos reservas, comemoram gol em CRB 0x1 Coritiba. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Coritiba virou líder da Série B na rodada passada

O Coxa já tinha assumido a liderança na 15ª rodada, quando bateu o Volta Redonda por 2 a 0, no Couto Pereira, e contou com o tropeço do Goiás no empate em 1 a 1 com o Criciciúma, na Serrinha. As equipes ficaram empatadas com a mesma pontuação (30), mas com vantagem coxa-branca pelo saldo de gols (9x7).

Na rodada anterior, o Coritiba chegou a ser líder provisório ao vencer o rival Athletico por 1 a 0, na Arena da Baixada, mas voltou ao segundo lugar com o triunfo esmeraldino por 2 a 1 diante da Chapecoense, na Arena Condá.

