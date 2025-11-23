Flamengo pode ser campeão do Brasileirão na próxima rodada? Entenda

O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 no Maracanã na noite deste sábado (22) e colocou uma mão na taça do Brasileirão. Afinal, com o tropeço do Palmeiras diante do Fluminense no Allianz Parque, no empate em 0 a 0, o time carioca pode conquistar o eneacampeonato brasileiro já na próxima rodada. O Lance! te explica os cenários.

continua após a publicidade

Com o triunfo no Maracanã e o empate do Palmeiras, o time carioca abriu quatro pontos de vantagem na classificação (74 a 70), faltando, neste momento, três rodadas para o fim da competição. Ou seja: caso o Flamengo vença o Atlético-MG pelo Brasileirão na terça-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e o Palmeiras perca para o Grêmio no mesmo dia, na Arena do Grêmio, o time carioca ficará com a taça. Afinal, abrirá sete pontos de vantagem, tendo apenas duas rodadas restantes (seis pontos a serem disputados).

Ou seja: se o Flamengo vencer sua próxima partida e o Palmeiras perder, o título vai ficar com o clube da Gávea.

Flamengo encara o Atlético-MG na próxima rodada do Brasileirão e pode ser campeão (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/ Gazeta Press)

Em caso de empate do Palmeiras e vitória do Flamengo no Brasileirão

Caso o Flamengo vença o Atlético-MG, mas o Palmeiras fique no empate com o Grêmio, a conquista rubro-negra não estará garantida. Afinal, as equipes ainda poderão empatar em pontos e até mesmo em número de vitórias. E aí, o próximo critério de desempate é o saldo de gols.

continua após a publicidade

Atualmente, o Flamengo conta com um saldo superior ao do Palmeiras no Brasileirão (50 a 29). Mesmo que seja muito difícil de ser tirado em apenas três jogos, não dá para se confirmar um título enquanto ele não for concretizado matematicamente.

1º critério: Maior número de vitórias 2º critério: Maior saldo de gols 3º critério: Maior número de gols pró 4º critério: Confronto direto

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Próximos jogos do Flamengo

Após a partida contra o Atlético-MG, o Flamengo volta suas atenções para a decisão da Libertadores. O time carioca enfrenta o Palmeiras no sábado, em Lima, no Peru.

continua após a publicidade

Posteriormente, o Flamengo retorna ao Brasileirão. O primeiro compromisso pela competição será contra o Ceará, no Maracanã. Depois, decide a última rodada contra o Mirassol fora de casa.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.