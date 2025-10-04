Lateral do Coritiba dispara após tapa no rosto em jogo da Série B: ‘Covarde’

Zeca, lateral-direito do Coritiba, se manifestou publicamente após ser agredido com um tapa no rosto durante o jogo contra o Botafogo-SP, pela Série B do Campeonato Brasileiro, na sexta-feira (3). O golpe foi desferido pelo zagueiro Edson, do time paulista.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, Zeca publicou um texto em que chamou o adversário de “covarde” e afirmou que “jamais pensou que passaria por algo assim”.

- Em toda a minha carreira, jamais imaginei passar por algo assim. Ontem fui agredido por esse covarde. Não revidei e agi como um profissional deve agir, mas deixo registrada a minha indignação. Que nenhum colega de profissão tenha que passar pelo que passei - disse Zeca nas redes sociais.

➡️ Veja a tabela completa da Série B

Entenda o que aconteceu no lance

A agressão ocorreu no fim do primeiro tempo. Edson, do Botafogo-SP, foi expulso após acertar uma cotovelada em Gustavo Coutinho. O árbitro mostrou o cartão vermelho, o que gerou discussão e tumulto entre as equipes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na sequência, Edson deu um tapa no rosto de Zeca. O árbitro Jonathan Pinheiro registrou na súmula que a expulsão se deu por atingir o pescoço de Coutinho com o braço, fora da disputa de bola e com uso de força excessiva, além da agressão a Zeca. Após a intervenção da arbitragem, a partida prosseguiu normalmente.

Pelo episódio, o caso deve ser encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Dependendo do enquadramento e do julgamento, Edson pode receber suspensão e desfalcar o time por mais jogos.

continua após a publicidade

Zagueiro é expulso após cotovelada e dá tapa em adversário na Série B.



Edson, do Botafogo-SP, acertou um tapa no rosto do lateral Zeca, do Coritiba, logo após ter sido expulso por dar uma cotovelada em Gustavo Coutinho.



📽️@ESPNBrasil pic.twitter.com/EXYP8fNjy4 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 4, 2025

Zeca se envolveu em polêmica recente com dirigente do Goiás

Zeca esteve recentemente envolvido em um episódio com Lucas Andrino, dirigente do Goiás. Em setembro, o diretor de futebol foi filmado fazendo ameaças ao lateral após uma confusão em partida da Série B entre Goiás e Coritiba.

Nas imagens, Andrino afirma que “iria estragar a carreira” de Zeca, em registro feito à beira do gramado. Depois do episódio, o dirigente pediu desculpas publicamente.