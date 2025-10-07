A revelação do diagnóstico de câncer na tireoide feita pelo meia Everton Ribeiro pegou todo mundo de surpresa na última segunda-feira. A notícia preocupou não só os torcedores do Bahia, mas todos os fãs e colegas de trabalho do meia, que esperam ansiosos pela volta do capitão tricolor aos gramados. Apesar da cirurgia bem-sucedida, o retorno do atleta precisa ser cauteloso e só deve acontecer em, pelo menos, um mês.

Neste cenário, Everton Ribeiro pode estar recuperado do câncer em meados de novembro para começar a frequentar a lista de relacionados do Bahia a partir da 33ª ou 34ª rodada, contra Internacional e Fortaleza, respectivamente. Mas essa é apenas uma previsão, com variáveis que podem encurtar ou estender este prazo.

O camisa 10, inclusive, foi titular de Rogério Ceni na vitória do último domingo, contra o Flamengo, mesmo depois de ser diagnosticado com câncer, há cerca de um mês.

Por isso, especialistas ouvidos pela reportagem do Lance! tiraram todas as dúvidas sobre o quadro de Everton Ribeiro, desde as possíveis causas até formas de tratamento e tempo de recuperação.

O que é o câncer na tireoide e suas as principais causas

Everton Ribeiro, do Bahia, em ação contra o Flamengo um dia antes de revelar câncer (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

O câncer da tireoide é um dos mais comuns entre a população brasileira e ocorre com mais frequência entre mulheres de 30 a 50 anos. A maior parte dos tumores malignos, inclusive, não têm uma relação familiar ou hereditária direta, por isso as causas não são identificadas em muitos casos. Mas alguns fatores podem favorecer o aparecimento do problema, como explica Alessandro Vasconcelos, oncologista clínico.

— O surgimento de um tumor na tireoide ocorre quando as células da glândula tireoide sofrem mutações genéticas que as fazem crescer e se multiplicar de forma descontrolada, formando um nódulo ou massa. Nem todo nódulo é maligno (câncer), mas alguns podem se tornar. A maioria dos cistos de tireoide são de natureza benigna.

— As principais condições que podem favorecer o aparecimento do tumor são: exposição à radiação, especialmente na região da cabeça e pescoço, durante a infância; ter parentes de primeiro grau com câncer de tireoide; ter algumas doenças hereditárias que podem aumentar o risco; e baixa ingestão de iodo — completou.

Vale destacar que a glândula tireoide encontra-se na região frontal do pescoço, abaixo da laringe.

Quando Everton Ribeiro pode voltar ao Bahia?

Everton Ribeiro na Arena Fonte Nova em Bahia x Flamengo, logo antes de revelar diagnóstico de câncer (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

A pergunta que não quer calar é: "quando Everton Ribeiro voltará a jogar?". Mesmo com um processo cirúrgico relativamente tranquilo e recuperação rápida, o Dr. Cheng Tzu, oncologista clínico do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, explica que o atleta deve continuar com acompanhamento constante.

— Após uma cirurgia de retirada total da tireoide, sem intercorrências, o paciente pode receber alta hospitalar no mesmo dia ou no dia seguinte. A recuperação varia de caso a caso, mas costuma ocorrer gradualmente nas semanas seguintes, com retorno completo às atividades diárias em cerca de quatro semanas — iniciou.

— Nos casos de esportes de alta performance, especialmente aqueles com risco de trauma ou grande impacto na região operada, é importante um acompanhamento próximo e a liberação do cirurgião, considerando aspectos como cicatrização, dor e outros sintomas que o paciente possa apresentar no pós-operatório (como rouquidão ou dificuldade para engolir). A evolução deve sempre ser acompanhada pelo médico responsável.

O tumor deixa sequelas em um atleta de alto nível?

De acordo com Alessandro Vasconcelos, a maioria dos casos de câncer na tireoide têm uma boa recuperação, e, quando tratados de forma adequada, raramente deixam sequelas graves.

— É totalmente possível um atleta de alto nível voltar a desempenhar normalmente. Após a recuperação cirúrgica e a estabilização da dose do hormônio tireoidiano sintético (que substitui a função da glândula), o metabolismo do corpo se normaliza. Com o acompanhamento médico adequado, o atleta pode retomar seus treinos e competições em sua plena capacidade — afirmou.

Por fim, Alessandro enumerou algumas possíveis complicações decorrentes do câncer que, apesar de incomuns, devem ser mapeadas e acendem o sinal de alerta.

Alteração na voz: rouquidão persistente devido a possível lesão no nervo da laringe (raro com cirurgiões experientes); A incisão cirúrgica deixa uma cicatriz no pescoço, que tende a se tornar discreta com o tempo; Hipoparatireoidismo: Alteração nos níveis de cálcio se as glândulas paratireoides forem afetadas, que é uma complicação não programada e que o cirurgião estará atento para evitar, mas que pode ocorrer, sendo esta uma complicação que pode requerer maiores cuidados e atenção por partes dos médicos assistentes.

