imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Everton Ribeiro, do Bahia, revela que foi diagnosticado com câncer

Meia é submetido à cirurgia nesta segunda-feira (6)

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/10/2025
14:13
Everton Ribeiro Bahia Flamengo
imagem cameraEverton Ribeiro em ação pelo Bahia contra o Flamengo (Foto: Marcio Jose/AGIF)
O meia Everton Ribeiro, do Bahia, usou as redes sociais nesta segunda-feira (6) para compartilhar que foi diagnosticado com câncer na tereoide há cerca de um mês. No post, ele diz que foi submetido à cirurgia nesta manhã e segue em recuperação.

— Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide. Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos — escreveu o jogador.

Apesar do procedimento realizado nesta segunda-feira (6), o camisa 10 do Esquadrão de Aço esteve em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo no domingo (5). Ele foi substituído aos 42 minutos do segundo tempo para entrada de Kauê.

Everton Ribeiro, inclusive, participou de todas as partidas do Bahia no último mês. Foram oito partidas no período. Na temporada, já são 53 jogos do meia com a camisa tricolor, com três gols e cinco assistências somadas.

