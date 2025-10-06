Everton Ribeiro, do Bahia, revela que foi diagnosticado com câncer
Meia é submetido à cirurgia nesta segunda-feira (6)
O meia Everton Ribeiro, do Bahia, usou as redes sociais nesta segunda-feira (6) para compartilhar que foi diagnosticado com câncer na tereoide há cerca de um mês. No post, ele diz que foi submetido à cirurgia nesta manhã e segue em recuperação.
➡️ Ceni explica estratégia do Bahia para vencer o Flamengo e comenta expulsão: ‘Facilitou’
— Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide. Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos — escreveu o jogador.
Apesar do procedimento realizado nesta segunda-feira (6), o camisa 10 do Esquadrão de Aço esteve em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo no domingo (5). Ele foi substituído aos 42 minutos do segundo tempo para entrada de Kauê.
Everton Ribeiro, inclusive, participou de todas as partidas do Bahia no último mês. Foram oito partidas no período. Na temporada, já são 53 jogos do meia com a camisa tricolor, com três gols e cinco assistências somadas.
