Coritiba lança camisas em homenagem aos 40 anos do título brasileiro

O Coritiba lançou as camisas 1 e 2 nesta sexta-feira (30) para comemorar os 40 anos do título do Campeonato Brasileiro. O uniforme de goleiro também está no novo enxoval.

O Coxa estreará a camisa tradicional diante do Avaí no sábado (31), pela 10ª rodada da Série B, no Couto Pereira. A equipe alviverde é a terceira colocada, com 16 pontos.

Em parceria com a Diadora, fornecedora esportiva, o Coritiba divulgou a coleção "Fui Campeão Primeiro" em referência ao título brasileiro antes do rival Athletico, que ocorreu depois em 2001. O clube foi até o Maracanã com ídolos e torcedores para a criação da campanha.



- Não é apenas mais um lançamento de uniforme. É a manifestação do orgulho de ser coxa-branca, do respeito por este que é um dos grandes clubes do país. Estamos reverenciando uma conquista que quebrou paradigmas, que emocionou uma geração inteira. Essa coleção representa a tradição e o futuro. Uma lembrança de que fomos, sim, os primeiros e de que seguiremos sendo referência de garra e identidade - afirmou Lucas de Paula, CEO do Coritiba.

Os detalhes e os preços das camisas do Coritiba

As camisas chegam ao público em duas versões: Squadra e Fan. A primeira é a mesma utilizada pelos atletas, enquanto a segunda fica mais confortável para o uso cotidiano.

As duas versões trazem detalhes especiais, como os selos “Fui Campeão Primeiro” na parte superior e “Taça das Bolinhas” na parte da barra. A camisa 1 traz gola em “V”, e camisa 2 tem gola polo.

Por fim, a tonalidade do verde, batizada de "verde alma guerreira", se apresenta mais escura em comparação com as últimas versões das camisas. Já o uniforme dos goleiros é predominante preto, também com gola polo, e semelhante ao utilizado por Rafael Cammarota em 1985.

A nova coleção está disponível nas versões masculina, feminina e infantil nas lojas físicas da Coxa Store e na online. O modelo jogador custa R$ 469,99, a torcedor R$ 369,99.

Camisa 1 do Coritiba em 2025. Foto: Julio Bernardo/Coritiba

Camisa 2 do Coritiba, a "jogadeira", em 2025. Foto: Julio Bernardo/Coritiba

Coritiba lança camisas 1, 2 e de goleiro para 2025. Foto: Julio Bernardo/Coritiba

Bangu (5) 1x1 (6) Coritiba

O Coritiba conquistou o Brasil em 31 de julho de 1985 ao vencer o Bangu nos pênaltis, no Maracanã. O Coxa saiu na frente com gol de Índio, aos 25 minutos do primeiro tempo, mas o time carioca igualou através de Lulinha, aos 36.

O placar ficou igual na prorrogação e acabou decidido nas penalidades: 6 a 5 para a equipe paranaense - o gol decisivo foi de Gomes. Nas arquibancadas, 91.527 pagantes para uma renda de 840 milhões cruzeiros.