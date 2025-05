Clube da Série A afasta jogador às vésperas de confronto decisivo

O Mirassol afastou o atacante Iury Castilho das atividades do clube. O jogador foi comunicado da decisão na manhã desta quinta-feira (2), ao chegar ao centro de treinamento. O camisa 77 ficou marcado por fazer o gol do acesso da equipe para Série A no ano passado.

Em nota, Iury afirmou ter sido pego de surpresa e lamentou o ocorrido. No clube desde 2024, o atacante disputou 40 partidas, com 10 gols e duas assistências. Nesta temporada, participou de todos os jogos realizados até aqui.

— Recebo essa situação com perplexidade, principalmente pelo momento que vivo dentro do clube. Na atual temporada, estive presente em todas as 22 partidas disputadas, contribuindo com empenho e dedicação. Sempre honrei a camisa do Mirassol com profissionalismo e respeito, tanto dentro quanto fora de campo.

A decisão ocorre às vésperas de um jogo importante contra o São Paulo, no Morumbis, marcado para este sábado (23). O Mirassol ocupa a 12ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos.

Iury Castilho (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)

Veja abaixo a nota completa enviada pelo jogador:

Hoje, ao chegar para mais um dia de trabalho no Mirassol, fui surpreendido com a decisão da diretoria de me direcionar a um treinamento separado do restante do elenco principal.

Entendo que o futebol também envolve interesses comerciais e movimentações de mercado. Fui informado de que o clube recebeu uma proposta pelo meu passe, e respeito o direito da diretoria de tomar decisões nesse sentido. No entanto, acredito que a forma como esse processo está sendo conduzido, com o meu afastamento repentino, não condiz com a transparência e o respeito que construímos ao longo desse tempo.

Meu compromisso com o Mirassol segue o mesmo até o último dia em que estiver aqui. Continuarei me dedicando com seriedade e foco, como sempre fiz. Deixo claro que estou à disposição para dialogar, respeitar decisões e buscar o melhor desfecho para todas as partes envolvidas.

Agradeço à torcida pelo apoio constante. Sigo firme, com a consciência tranquila e o desejo de seguir fazendo aquilo que mais amo: jogar futebol.