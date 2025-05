Coritiba acerta com dois atacantes de time da Série A

O Coritiba acertou com dois atacantes que jogam em um time da Série A do Brasileiro. Clayson e Iury Castilho, do Mirassol, chegam em Curitiba na quinta-feira (29) para a disputa da Série B desta temporada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Iury Castilho era o alvo principal e iniciou conversas com a diretoria alviverde na semana passada. A equipe do interior paulista, então, afastou o atleta de 29 anos e citou uma proposta recebida, mas sem dar maiores detalhes - ele alegou "perplexidade, principalmente pelo momento vivido dentro do clube".

O atacante participou de 22 dos 23 jogos do Mirassol na temporada e ficou marcado por fazer o gol do acesso da Série B no ano passado. No clube desde 2024, ele fez 40 partidas, com 10 gols e duas assistências.

continua após a publicidade

Em meio ao afastamento, as tratativas entre o atacante e o Coritiba evoluíram nos últimos dias. Nesta quarta-feira (28), o Mirassol aceitou a venda de Iury Castilho ao Coxa - o valor não foi revelado.

Iury Castilho é vendido pelo Mirassol para o Coritiba. Foto: Pedro Zacchi/AGIF

Clayson, 30 anos, é a novidade na negociação. O acerto do empréstimo do Coritiba com o atacante foi rápido, com acordo até o final deste ano.

continua após a publicidade

Campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017, o atleta acabou comprado pelo Mirassol junto ao Cuiabá. Em 2025, ele participou de 18 partidas, sendo 11 delas vindo do banco de reservas, com nenhum gol e duas assistências.

A direção do Coxa tinha Negueba, do Maringá, como alternativa no mercado, mas o preço de R$ 4,5 milhões por 50% dos direitos econômicos o afastaram do Alto da Glória. A janela de transferências do Mundial de Clubes, liberada para todos os times, fica aberta entre 2 de 10 de junho.

Coritiba tem problemas no ataque

Clayson e Iury Castilho podem ser uma tentativa do Coritiba solucionar o ataque, principalmente pelos lados. O técnico Mozart tem improvisado os meio-campistas Walisson e Vini Paulista no setor.

Everaldo, antigo titular, voltou a ficar à disposição e jogou na rodada passada diante do Criciúma. Já Nicolas Careca também estava lesionado e retornou há três partidas. Ruan Assis, revelado pelo clube, não tem aproveitado as poucas oportunidades, enquanto Caio Matheus não faz parte dos planos da comissão técnica.

O único jogador incontestável como atacante de lado é Lucas Ronier, mas que ficou fora dos últimos dois jogos por um ato de indisciplina. Ele foi reintegrado após se desculpar e receber uma multa salarial.

➡️ Confira as notícias do Coritiba

Na Série B, com oito gols em nove jogos, o Coritiba tem o quarto pior ataque. Apenas Volta Redonda (4), Paysandu (5) e Amazonas (6) estão atrás no ranking.

O Coxa volta a campo contra o Avaí no sábado (31), às 16h, no Couto Pereira, pela décima rodada da Série B. O Coritiba é o terceiro colocado, com 16 pontos.