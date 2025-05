Coritiba tenta contratação de atacantes da Série A e da Série C

O Coritiba negocia a contratação de dois atacantes que jogam em divisões diferentes. Iury Castilho, do Mirassol, e Negueba, do Maringá, são os alvos atuais do Coxa para o setor ofensivo.

O Mirassol, que estreia na Série A do Brasileiro neste ano, recebeu proposta do Coxa por Iury Castilho, que iniciou conversas com a diretoria alviverde. O clube paulista, contudo, surpreendeu na quinta-feira (22) e afastou o atacante de 29 anos.

O atleta afirmou que "recebeu essa situação com perplexidade, principalmente pelo momento vivido dentro do clube". Castilho participou dos 22 jogos do Mirassol na temporada e ficou marcado por fazer o gol do acesso da Série B no ano passado. Ao todo, são 40 partidas, com 10 gols e duas assistências.

Negueba é destaque do Maringá na temporada. Foto: Rodrigo Araújo/MFC

Negueba, 23 anos, tem três gols e cinco assistências em 26 jogos pelo Maringá neste ano. Ex-Sport e Fortaleza, ele é o vice-artilheiro da Série C.

O Dogão, contudo, faz jogo duro e só aceita negociá-lo em definitivo. O time do interior do Paraná quer R$ 4,5 milhões por 50% dos direitos econômicos. No clube desde o ano passado, Negueba fez oito gols e deu 12 passes em 61 partidas.

Coritiba tem problema no ataque

Iury Castilho e Negueba podem ser uma tentativa do Coritiba solucionar o ataque, principalmente pelos lados. O técnico Mozart tem improvisado os meio-campistas Walisson e Vini Paulista no setor nos últimos jogos.

Everaldo, antigo titular, está em transição de lesão e só deve ficar à disposição no final do mês. Já Nicolas Careca também estava lesionado e retornou há dois jogos. Ruan Assis, revelado pelo clube, não tem aproveitado as poucas oportunidades, enquanto Caio Matheus não faz parte dos planos da comissão técnica.

O único jogador incontestável como atacante de lado é Lucas Ronier. Na rodada passada, entretanto, ele foi afastado por um ato de indisciplina e acabou reintegrado após se desculpar e receber uma multa salarial.

Na Série B, com sete gols em oito jogos, o Coritiba tem o quarto pior ataque. Apenas Volta Redonda (3), Paysandu (4) e Amazonas (4) estão atrás no ranking.

Na segunda-feira (26), o Coritiba encara o Criciúma, fora de casa. O Coxa é o sétimo colocado, com 13 pontos.