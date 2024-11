Mirassol empata e torce contra Sport e Ceará para subir à Série A

Pedro Zacchi/Agência Mirassol







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 18:45 • São Paulo (SP)

O Mirassol empatou com o Operário-PR em 1 a 1 na tarde desta sexta-feira, 15 de novembro, em jogo disputado no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Os gols foram marcados por Pará, para os donos da casa, e Iury Castilho, que garantiu o empate para o time paulista. Com este resultado, o Mirassol chegou aos 64 pontos, mantendo-se na 2ª colocação da Série B e muito próximo do tão sonhado acesso à Série A em 2025. No entanto, para confirmar a vaga ainda nesta rodada, o time precisa torcer por derrotas de Sport e Ceará.

Já o Operário-PR, apesar de jogar diante de sua torcida, não conseguiu garantir a vitória. O empate deixou o time na 7ª posição, com 57 pontos, e matematicamente fora da briga por uma vaga na elite do futebol brasileiro.

Erro defensivo define o jogo

O Operário-PR começou com tudo, empurrado pelo apoio de sua torcida. Ainda na etapa inicial, Pará aproveitou uma falha do goleiro Alex Muralha e abriu o placar para os donos da casa. No entanto, no segundo tempo, Iury Castilho se aproveitou de um vacilo da defesa adversária para deixar tudo igual e manter o Mirassol vivo na briga pelo acesso.

Embora o Operário-PR possa, em teoria, igualar a pontuação do Ceará, atual quarto colocado, o time paranaense tem duas vitórias a menos e, por isso, não possui mais chances de alcançar o G-4.

— A gente está perto, não tem nada definido, mas vamos ficar mais uma rodada no G4. Agradeço a Deus pelo momento do clube, pelo meu momento. É seguir. Temos um jogo dentro de casa, se Deus quiser uma vitória e o sonhado acesso. A gente nem vai olhar nada, é concentrar no próximo jogo, temos que fazer nosso dever — afirmou Iury Castilho, heroi do Mirassol.

Próximos compromissos de Mirassol e Operário-PR

Na última rodada da Série B, o Operário-PR enfrentará o CRB fora de casa, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Já o Mirassol decidirá seu destino em casa, no estádio José Maria de Campos Maia, onde receberá a Chapecoense.