Ex-jogadores da Dupla Gre-Nal promovem jogo contra garis

Tinga, com passagem por Grêmio e Internacional, e Dunga, ex-Colorado e Seleção Brasileira, terão um desafio neste domingo (14), na sede campestre do SESC, em Porto Alegre. Os dois ex-atletas da Dupla Gre-Nal reunirão um time de ex-colegas para jogo contra garis. O duelo tem até aposta. Se os ex-boleiros venceram, os trabalhadores da limpeza urbana assam um churrasco para eles. Se perderam, o time de ex-profissionais fará a varrição da Orla do Guaíba, ponto turístico da cidade.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em conversa por telefone com o Lance!, Tinga contou que a ideia surgiu quando fez um trabalho com a Cootravipa, cooperativa responsável por parte da coleta de resíduos e da varrição das ruas do município. Desde então, ele e Dunga têm angariado atletas para o jogo Amigos de Dunga e Tinga x Heróis da Cidade.

Jogo contra garis

– Chamo eles de heróis da cidade porque sem eles qualquer cidade parava, né? Imagina não ter coleta de lixo. Esses caras merecem nosso respeito – comenta.

continua após a publicidade

O time de Dunga e Tinga terá Celso Roth como técnico. Por isso, explica o ex-volante, o time começou a ser montado por zagueiros e volantes:

– Começamos como o Celso gosta. Teremos Índio, Pedro Geromel, Hugo De León, Pinga, Paulãao, Léo, Vinícius. Todos esses zagueiros. Como volantes, temos eu, Dunga, Dinho, Lucas Leiva, Magrão... Na frente, tem o Jé, Luiz Mário, Cláudio Pittbiull, Diego...

Ao ser questionado que o ataque tinha poucos nomes, Tinga brincou:

– A janela segue aberta. Ainda estamos contratando!

Um dos nomes para o ataque é o ex-colorado Taison, do PAOK. Sua vinda, porém, depende de liberação do clube, que tem jogo nesta sexta (12). E a aposta, como é? Tinga explica:

continua após a publicidade

– Se nós vencermos, eles vão assar um churrasco para nós. Todas a comida já foi doada por um parceiro. Se eles vencerem, o time dos ex-atletas vai ficar responsável ela limpeza da Orla do Guaíba na segunda-feira (22) seguinte.

O ex-volante faz questão de lembrar que, como o final de semana é marcado por forte movimento na região turística, a limpeza nas segundas é sempre mais pesada.

Fique ligado

O jogo será às 10h (de Brasília) do domingo, na sede campestre do SESC, em Porto Alegre. O ingresso será 1kg de alimento não perecível, que será revertido aos cooperativados.

✅ FICHA TÉCNICA

AMIGOS DE DUNGA E TINGA X HERÓIS DA CIDADE

AMISTOSO

🗓️ Data e horário: domingo, 14 de dezembro de 2025, 10h (de Brasília)

📍 Local: Sede Campestre do SESC Porto Alegre, avenida Protásio Alves, 6220

💸 QUANTO: 1kg de alimento não perecível (revertido aos cooperativados da Cootravipa)