imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Vasco

Times se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/12/2025
16:11
Ganso comemora gol marcado pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Ganso comemora gol marcado pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
O Fluminense divulgou nesta quinta-feira (11) a lista de relacionados para o confronto com o Vasco, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A relação mantém a base utilizada por Luis Zubeldía na reta final do Brasileirão. Será o primeiro dos dois clássicos decisivos marcados para o Maracanã. A volta acontece no domingo (14), às 20h30.

➡️ Fluminense x Vasco: cinco motivos para acreditar na classificação tricolor

Relacionados

Goleiros
• Fábio
• Marcelo Pitaluga
• Vitor Eudes

Defensores
• Freytes
• Guga
• Ignácio
• Renê
• Samuel Xavier
• Thiago Santos
• Thiago Silva

Meio-campistas
• Facundo Bernal
• Hércules
• Lima
• Lucho Acosta
• Martinelli
• Nonato
• PH Ganso

Atacantes
• Everaldo (Eve)
• John Kennedy
• Keno
• Kevin Serna
• Lavega
• Riquelme
• Yeferson Soteldo

Vasco X Fluminense: como chegam as equipes?

O Vasco da Gama chega para a partida a primeira partida da semfinal em um momento conturbado. A equipe venceu apenas um dos últimos oito jogos. A equipe concluiu sua participação no Brasileirão no último final de semana, quando o treinador Fernando Diniz optou por utilizar um time alternativo contra o Atlético-MG e acabou goleado por 5 a 0.

Ao contrário do Vasco, o Fluminense vive seu melhor momento após o Mundial de Clubes. A equipe comandada por Luis Zubeldía está em uma sequência de sete jogos sem perder (cinco vitórias e dois empates). Na última rodada do Brasileirão, o treinador optou por escalar o time titular e venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã.

Nesta edição da Copa do Brasil, o Tricolor foi derrotado em apenas uma oportunidade. No primeiro jogo das quartas de final contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, o clube baiano venceu por 1 a 0. No total foram oito jogos (seis vitórias, um empate e uma derrota).

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Ganso e Thiago Silva comemoram gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Ganso e Thiago Silva comemoram gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

