Juventude anuncia contratação do técnico Maurício Barbieri para 2026
Clube lutará por retorno à Séria a do Brasileirão após rebaixamento
O Juventude anunciou nesta quinta-feira (11) a contratação do técnico Maurício Barbieri, de 44 anos, para a próxima temporada. O ex-Flamengo chega ao Alfredo Jaconi para o lugar de Thiago Carpini, com a missão de conduzir o Papo de volta à elite do Brasileirão.
Maurício Barbieri está livre no mercado desde maio deste ano, quando deixou o Athletico-PR no início da Série B. Ele iniciará os trabalho com o elenco da equipe da Serra Gaúcho no dia 26 de dezembro.
O novo técnico do Juventude ganhou destaque na breve carreira com o trabalho realizado no Red Bull Bragantino, entre 2020 e 2022. Foram mais de 150 partidas à frente da equipe, tendo chegado à final da Copa Sul-Americana de 2021, conquistado vaga na Libertadores e boas campanhas na Série A. Ele, depois disso, treinou o Vasco por cerca de seis meses em 2023, e se transferiu para o México, no FC Juarez, entre fevereiro e outubro de 2024.
Em seu trabalho mais recente como treinador, Maurício Barbieri somou 24 jogos, com 12 vitórias, sete empates e cinco derrotas, alcançando aproveitamento de 59,7% no comando do Athletico-PR. O Furacão, ao fim do ano, sob o comando de Odair Hellmann, subiu para a elite.
O Juventude, por sua vez, ficou na 19ª colocação do Brasileirão em 2025, com apenas 35 pontos, e foi rebaixado. O Papo terá cerca de duas semanas de pré-temporada antes da estreia em 2026, no dia 10 de janeiro, em casa, contra o Ypiranga, pelo Campeonato Gaúcho.
