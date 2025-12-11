Vila Nova fecha nove contratações com nomes conhecidos do futebol brasileiro
Clube goiano avança na reformulação e reforça todas as áreas do elenco
Após uma temporada frustrante na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova iniciou uma ampla reformulação no elenco para 2025. As primeiras movimentações, além das saídas, incluem a chegada de nove reforços.
Os novos contratados são nomes conhecidos no cenário nacional, com passagens por clubes como Corinthians, Santos, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro, Grêmio e Vasco. O time será comandado pelo técnico Umberto Louzer, que chegou ao clube em setembro do ano passado e seguirá no cargo.
O primeiro nome é o volante Marco Antônio, que atuou pelo Náutico na atual temporada. Aos 25 anos, o meio-campista chega ao Vila Nova após disputar 46 partidas e marcar 6 gols pelo clube pernambucano. Revelado pelo Internacional e com passagens por CRB, Ceará e Remo, ele assinou contrato de 2 anos e será opção para reforçar o setor de marcação do Tigrão até o fim de 2027.
O segundo reforço é o atacante Rafa Silva, que chega ao Vila Nova após encerrar seu vínculo com o América-MG. Aos 33 anos, o jogador, campeão da Série B de 2022 pelo Cruzeiro, soma experiências internacionais por FC Lugano, Albirex Niigata, Urawa Reds, Wuhan Yangtze River e Jeonbuk Motors. No Urawa, conquistou a Liga dos Campeões da Ásia e foi eleito o melhor jogador da final.
O terceiro nome é o atacante Dellatorre, que acerta com o Vila Nova para reforçar o setor ofensivo até o fim de 2027. Aos 33 anos, o jogador chega após dois acessos consecutivos para a Série A, sendo campeão da Série B pelo Coritiba, onde marcou 10 gols em 35 partidas na última temporada. No ano anterior, foi o principal goleador do Mirassol, com 17 gols na campanha do acesso. O atacante também soma passagens internacionais por Porto, APOEL e Tokushima Vortis, além de ter defendido clubes brasileiros como Internacional, Athletico Paranaense e CSA.
O quarto reforço é o zagueiro Anderson Jesus, que chega ao Vila Nova para fortalecer o sistema defensivo com contrato válido até o fim de 2026. Aos 30 anos, o defensor acumula passagens por Bahia, onde atuou na Série A, e América-MG, clube pelo qual disputou mais de 70 partidas e conquistou um acesso. No exterior, jogou a Copa Libertadores pelo Bolívar e, em Portugal, defendeu o Vizela. Ainda soma passagens por Avaí e CRB.
O atacante Ryan, de 24 anos, é outra novidade no Vila Nova. Ele assinou contrato de 2 anos, até o fim de 2027, após se destacar pelo Maranhão com 38 jogos, 10 gols, título estadual e acesso no Brasileiro. Já o goleiro Gabriel Átila, de 22 anos, retorna ao clube também com vínculo de 2 anos. Formado no Atlético-MG após passagem pelo Vila no Sub-17, o arqueiro foi campeão brasileiro Sub-20 e já teve convocações para seleções de base.
O sétimo reforço é o volante Willian Maranhão, que chega ao Vila Nova em definitivo com contrato de 2 anos. Aos 29 anos, o meio-campista reúne ampla experiência nas Séries A e B, com passagens por Santos, Vasco, Bahia e Ceará, onde foi campeão da Copa do Nordeste. Na última temporada, pelo Avaí, disputou 46 partidas.
O oitavo reforço é o goleiro Airton Michellon, que chega ao Vila Nova para reforçar a meta na próxima temporada. Aos 31 anos, o arqueiro disputou 42 partidas pelo Novorizontino em competições como Série B, Copa do Brasil e Paulistão. Revelado pelo Juventude, o arqueiro ainda soma experiência por Chapecoense, América-MG e pelo Red Bull Salzburg, da Áustria.
O nono reforço é o meia Marquinhos Gabriel, que chega ao Vila Nova para as próximas 2 temporadas. Aos 35 anos, o experiente armador tem longa trajetória na elite do futebol brasileiro, com passagens por Corinthians, Santos, Palmeiras, Cruzeiro, Vasco e Internacional. No currículo, carrega o título do Brasileirão de 2017 pelo Timão e o acesso à Série A com o Criciúma em 2023. Neste ano, pelo Avaí, disputou 47 partidas, marcou 4 gols e deu 7 assistências.
Veja abaixo a lista dos nomes dos reforços do Vila Nova
- Marco Antônio – Volante
- Rafa Silva – Atacante
- Dellatorre – Atacante
- Anderson Jesus – Zagueiro
- Ryan – Atacante
- Gabriel Átila – Goleiro
- Willian Maranhão – Volante
- Airton Michellon – Goleiro
- Marquinhos Gabriel – Meia
