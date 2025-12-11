menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo renova com pilar da SAF de olho em novo ciclo do projeto

SAF teve ano abaixo do esperado esportivamente após 2024 de glórias

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/12/2025
16:33
John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraJohn Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo teve confirmada uma renovação importante para o projeto da SAF gerido pelo empresário estadunidense John Textor. Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva do clube, aumentou o vínculo com o Glorioso por mais quatro anos e seguirá como a principal cabeça do futebol alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo encaminha contratação do atacante Lucas Villalba, do Nacional-URU

Alessandro Brito chegou ao Botafogo em fevereiro de 2022, nos primeiros passos da SAF, na função de Head Scout. O profissional, contratado junto ao Atlético-MG, foi o responsável pela mudança de toda estrutura quanto à análise de mercado do Glorioso para elevar o projeto de patamar.

Alessandro Brito, diretor do Botafogo (Foto: Reprodução/Botafogo TV)
Alessandro Brito, diretor do Botafogo (Foto: Reprodução/Botafogo TV)

— Acredito que nesses quatro anos que se passaram a gente encerra o
"ciclo olímpico" e agora vamos para os próximos quatro anos para que possamos novamente desfrutar de títulos, desfrutar de atletas da categoria de base no elenco principal. Acho que o Botafogo tem um caminho bonito nos próximos anos — disse Brito, em entrevista à "ESPN".

continua após a publicidade

O diretor da SAF recusou propostas do futebol do Oriente Médio, até mesmo mais vantajosas, e esteve na mira de clubes da Série A — o Corinthians foi um interessado para a gestão do presidente Osmar Stabile. Homem forte do Botafogo, Alessandro Brito, no entanto, não pensou em deixar o Rio de Janeiro.

Botafogo mantém a estrutura

Além de Alessandro Brito, John Textor também acenou com a renovação de outros profissionais importantes na SAF, como Raphael Rezende, coordenador de scout, Thairo Arruda, CEO, Danilo Caixeiro, vice-executivo da Eaglae, Deive Bandeira (diretor de negociações) e Léo Coelho, diretor de futebol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias