Botafogo renova com pilar da SAF de olho em novo ciclo do projeto
SAF teve ano abaixo do esperado esportivamente após 2024 de glórias
O Botafogo teve confirmada uma renovação importante para o projeto da SAF gerido pelo empresário estadunidense John Textor. Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva do clube, aumentou o vínculo com o Glorioso por mais quatro anos e seguirá como a principal cabeça do futebol alvinegro.
Alessandro Brito chegou ao Botafogo em fevereiro de 2022, nos primeiros passos da SAF, na função de Head Scout. O profissional, contratado junto ao Atlético-MG, foi o responsável pela mudança de toda estrutura quanto à análise de mercado do Glorioso para elevar o projeto de patamar.
— Acredito que nesses quatro anos que se passaram a gente encerra o
"ciclo olímpico" e agora vamos para os próximos quatro anos para que possamos novamente desfrutar de títulos, desfrutar de atletas da categoria de base no elenco principal. Acho que o Botafogo tem um caminho bonito nos próximos anos — disse Brito, em entrevista à "ESPN".
O diretor da SAF recusou propostas do futebol do Oriente Médio, até mesmo mais vantajosas, e esteve na mira de clubes da Série A — o Corinthians foi um interessado para a gestão do presidente Osmar Stabile. Homem forte do Botafogo, Alessandro Brito, no entanto, não pensou em deixar o Rio de Janeiro.
Botafogo mantém a estrutura
Além de Alessandro Brito, John Textor também acenou com a renovação de outros profissionais importantes na SAF, como Raphael Rezende, coordenador de scout, Thairo Arruda, CEO, Danilo Caixeiro, vice-executivo da Eaglae, Deive Bandeira (diretor de negociações) e Léo Coelho, diretor de futebol.
