Coritiba aproveita erros defensivos do Atlético-MG e volta a vencer no Brasileirão
Defesa do Galo falhou nos dois gols do Coxa, que aproveitou e venceu por 2 a 0
O Coritiba venceu o Atlético por 2 a 0 neste domingo (19), no Couto Pereira, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Breno Lopes e Pedro Rocha aproveitaram falhas da defesa atleticana e marcaram os gols que garantiram o triunfo do Coxa.
Relacionadas
Com o resultado, o Coritiba chega aos 19 pontos e sobe momentaneamente para a 7ª colocação. Já o Atlético permanece com 14 pontos, ocupando a 11ª posição na tabela.
Como foi o jogo?
Logo aos seis minutos, porém, o Coritiba abriu o placar em uma jogada de bola parada. Após cobrança de escanteio de Josué, em meia altura na primeira trave, a defesa do Atlético não conseguiu afastar. A bola sobrou para Breno Lopes, que finalizou na primeira tentativa, parou no bloqueio, mas, no rebote, livre, conseguiu empurrar para o fundo das redes e marcar o primeiro gol da partida.
Após sofrer o gol, o Atlético passou a dominar a posse de bola e se instalou no campo ofensivo, buscando caminhos para chegar ao empate. A equipe tentou pressionar principalmente com jogadas pelas laterais e cruzamentos, mas sentiu falta de uma referência na área para disputar com os zagueiros do Coritiba e transformar as investidas em chances mais perigosas.
Até o fim da primeira etapa, o cenário foi de pressão constante do Atlético, que praticamente atuou em um ataque contra defesa na tentativa de buscar o empate. O Coritiba, por sua vez, apostava nas transições rápidas em contra-ataques, mas não conseguia ser eficiente nas finalizações para ampliar a vantagem no placar.
No início da segunda etapa, o Atlético voltou pressionando em busca do empate, mas acabou sendo punido por um erro individual. Lyanco tentou sair jogando e, ao errar o passe, viu a bola bater em Pedro Rocha e seguir em direção ao gol. Everson, fora de posição, não conseguiu evitar, e o Coritiba ampliou o placar.
Assim como na primeira etapa, após sofrer o gol logo no início, o Atlético se lançou ao ataque. No entanto, a missão de buscar o empate já era mais difícil, precisando de dois gols. O Coritiba manteve suas linhas defensivas bem organizadas, enquanto o Atlético esbarrou na falta de criatividade e eficiência no setor ofensivo.
A partida seguiu nesse ritmo até o apito final. O Coritiba voltou a vencer no Brasileirão após quatro jogos, enquanto o Atlético acumula a segunda derrota consecutiva na competição.
Próximos jogos de Coritiba x Atlético-MG
As duas equipes viram a chave para a partida de ida da Copa do Brasil no próximo meio de semana. O Coritiba visita o Santos na quarta-feira (22) às 19h30 na Vila Belmiro. Já o Atlético recebe o Ceará na quinta-feira (23) às 19h.
Ficha do jogo
Coritiba 2 x 0 Atlético-MG
12° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo 19 de Abril às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira (Curitiba)
🥅 Gols: Breno Lopes (1-0), Pedro Rocha (2-0)
🟨 Cartões amarelos: Sebás Goméz (COR)
🟥 Cartões vermelhos: Renato Marques (COR), Renan Lodi (CAM)
Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan); Vini Paulista (Tiago Coser), Sebas Goméz, Lucas Ronier, Josué (Thiago Santos) e Breno Lopes (Lavega); Pedro Rocha (Renato Marques)
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael (Dudu), Lyanco, Ruan e Renan Lodi; Maycon (Cissé), Alan Franco e Victor Hugo; Cuello (Preciado), Reinier (Bernard) e Hulk (Cassierra)
🟨 Arbitragem: Fernando Antônio Mendes (PA)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Acacio Menezes Leao (PA)
📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
