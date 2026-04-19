Palmeiras tem retorno de Vitor Roque e altera escalação para encarar o Athletico

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Athletico, neste domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro. Com 26 pontos em 11 rodadas, a equipe ocupa atualmente a liderança da competição, seis à frente do vice-líder Flamengo.

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A grande novidade é o retorno de Vitor Roque à lista de relacionados. O atacante conviveu com problemas físicos desde a reta final do Paulistão e não atua com a camisa alviverde desde o fim de março, no clássico com o São Paulo.

Abel Ferreira e Marlon Freitas, suspensos, são desfalques, assim como os laterais-esquerdos Piquerez e Jefté. Paulinho, em processo de transição física, fecha a lista de ausências.

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O jovem Arthur volta ao time no lugar de Khellven e forma a defesa ao lado de Gómez, Murilo e Giay. O meio de campo tem Emi Martínez, Andreas, Allan e Jhon Arias. Ramón Sosa e Flaco López, artilheiro na temporada, fecham os onze iniciais.

Como mandante em 2026, seja em duelos no Allianz Parque ou na Arena Barueri, a equipe registra 12 vitórias em 13 jogos, com apenas um empate e campanha invicta.

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, segue suspenso para partidas do Campeonato Brasileiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Titulares do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Ramón Sosa e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Vitor Roque, Khellven, Mauricio, Lucas Evangelista, Luighi, Riquelme, Benedetti, Larson e Luis Pacheco.

Athletico Paranaense

Santos; Carlos Terán, Aguirre, Arthur DIas e Jadson; Portilla, Luiz Gustavo, Esquivel e Dudu; Mendonza Kevin Viveros

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