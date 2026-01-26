De volta à Série A, o Coritiba fez um movimento no final de 2025 com objetivo de apostar nas categorias de base. O Coxa vendeu um percentual da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para o grupo que faz a gestão do Independiente del Valle, do Equador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No anúncio, o Coritiba deixou claro que espera usar a experiência do novo parceiro para alavancar a formação alviverde. O time equatoriano, por exemplo, gerou mais de R$ 500 milhões com a venda de 40 jogadores em 18 anos.

- O Grupo Independiente Del Valle, do Equador, tem atualmente um dos principais projetos de formação de atletas do continente. O movimento faz parte de uma decisão estratégica que visa a fortalecer o projeto esportivo e institucional do Coritiba, contando com o apoio do Grupo IDV, que contribuirá com conhecimento, metodologia e experiência - afirmou o Coxa, em nota.

continua após a publicidade

O atual elenco alviverde para o Brasileirão tem apenas cinco jogadores da base: o goleiro Pedro Morisco, o lateral-direito Felipe Guimarães, o lateral-esquerdo João Almeida, o meia Jean Gabriel e o atacante Lucas Ronier. Isso representa 17,8% do grupo, que conta com 28 atletas.

Em gestões recentes, o Coxa almejava e teve até promessas de campanhas em que colocava uma meta de ter 30% do elenco com jogadores da formação. Do quinteto atual no time principal, Morisco e Ronier são titulares, enquanto o trio restante deve ser emprestado.

continua após a publicidade

Novo CT do Coritiba

Para melhorar o cenário da base, o Coritiba segue os trâmites de documentação para iniciar as obras no novo Centro de Treinamento, em Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A expectativa é começar as obras no segundo semestre de 2026, com as licenças prévia e de instalação.

O investimento, previsto em contrato pela SAF, é de R$ 100 milhões, corrigidos pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC). A área total do terreno é de aproximadamente 400 mil m².

O novo CT alviverde precisa ser entregue contratualmente até 2028.

Projeto do CT do Coritiba em Campina Grande do Sul. Foto: Ricardo Amaral/ Arquitetos Associados

Coritiba e grupo Independiente del Valle

No comunicado da venda, os valores e o percentual da negociação não foram revelados. O Grupo Independiente entrou por meio de investimento em um dos fundos da SAF e virou sócio minoritário do Coxa, além de ter um assento no Conselho.

As negociações aconteciam desde março do ano passado. Enquanto a torcida protestava na Avenida Faria Lima, em São Paulo, contra a SAF, dois dirigentes estavam longe dali, em Quito, no início das tratativas.

O head esportivo, William Thomas, e Bruno D'Ancona, sócio-administrador da Treecorp, foram ao Equador para conhecer as instalações do Centro de Treinamento do clube equatoriano. Outro encontro entre diretores alviverdes e do conglomerado aconteceu no CT da Graciosa, do Coxa, em agosto, com o acordo fechado em 15 de dezembro.

Inclusive, na escolha do novo técnico após a saída de Mozart, o grupo equatoriano tentou 'emplacar' Renato Paiva, que já comandou o Independiente del Valle, além do Botafogo e Fortaleza. O treinador português rejeitou a ida, e o escolhido foi Fernando Seabra.

Vale destacar que a Treecorp, que comprou 90% da SAF do Coritiba no final de 2022, com a promessa de investimento de R$ 1,1 bilhão em 10 anos, continua como controladora. A gestão do futebol tem sido tocada pela OutField desde abril de 2025.

Grupo Independiente del Valle

O Grupo Independiente é um conglomerado de clubes, com Independiente del Valle, do Equador, Numancia, da terceira divisão da Espanha, e Atlético Huila, da segunda divisão da Colômbia. O sub-20 do Independiente Juniors e o time feminino Independiente Dragonas também são filiais controladas.

O caso de maior sucesso é o Independiente del Valle, que foi comprado em 2007 na terceira divisão nacional e agora tem os títulos da Sul-Americana (2019 e 2022) e da Recopa Sul-Americana (2023), além da Liga (2021), da Taça (2022) do Equador e de um vice da Libertadores (2016).

A gestão do conglomerado é feita pelo empresários Michel Deller e Franklin Tello. O primeiro atua nos setores imobiliário e de varejo, além de controlar a franquia do KFC no país, e é considerado um dos homens mais ricos do Equador. Já o segundo é o mandatário do clube equatoriano desde 2014 e trabalha com Deller nos outros negócios.

➡️ Mais notícias do Coritiba

Veja nota oficial do Coritiba sobre o Grupo Independiente del Valle

"Após um grande ano esportivo, com a conquista de um título nacional e o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Coritiba Foot Ball Club dá sequência em seu projeto de reestruturação, liderado por OutField e Treecorp, co-gestoras do Clube.

Nesta segunda-feira (15), a direção anuncia um novo sócio investidor estratégico: o Grupo Independiente Del Valle, do Equador, que tem atualmente um dos principais projetos de formação de atletas do continente, será um acionista minoritário do Clube a partir desta data.

O movimento faz parte de uma decisão estratégica que visa a fortalecer o projeto esportivo e institucional do Coritiba, contando com o apoio do Grupo IDV, que contribuirá com conhecimento, metodologia e experiência.

A entrada dos novos sócios não altera o controle do Clube".