Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (25/01/2026)
Veja os jogos televisionados desta domingo (25)
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (25), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Inglês, Campeonato Italiano, estaduais e entre outros ao redor do mundo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 25 de janeiro de 2026)
Campeonato Carioca
Fluminense x Flamengo – 18h – Globo, ge tv e Premiere
Boavista x Vasco – 20h30 – Sportv e Premiere
Campeonato Paulista
Santos x RB Bragantino – 16h – TNT e HBO Max
Capivariano x Primavera-SP – 17h – HBO Max
Novorizontino x Botafogo-SP – 18h30 – HBO Max
Velo Clube x Corinthians – 20h30 – Record, CazéTV e HBO Max
Campeonato Mineiro
Atlético-MG x Cruzeiro – 18h – Globo, ge tv, Sportv, Premiere e SportyNet (TV e YouTube)
Athletic x Betim – 20h – SportyNet+
Tombense x Democrata GV – 20h – SportyNet+
Campeonato Inglês
Crystal Palace x Chelsea – 11h – Disney+
Newcastle x Aston Villa – 11h – ESPN e Disney+
Brentford x Nottingham Forest – 11h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Arsenal x Manchester United – 13h30 – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
Atlético de Madrid x Mallorca – 10h – ESPN 4 e Disney+
Barcelona x Oviedo – 12h15 – Disney+
Real Sociedad x Celta de Vigo – 14h30 – ESPN 4 e Disney+
Alavés x Betis – 17h – Xsports e Disney+
Campeonato Italiano
Sassuolo x Cremonese – 8h30 – Disney+
Atalanta x Parma – 11h – Disney+
Genoa x Bologna – 11h – Disney+
Juventus x Napoli – 14h – CazéTV e Disney+
Roma x Milan – 16h45 – ESPN e Disney+
Campeonato Alemão
Borussia Mönchengladbach x Stuttgart – 11h30 – Canal GOAT e OneFootball
Freiburg x Colônia – 13h30 – RedeTV!, Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
Campeonato Francês
Metz x Lyon – 13h15 – CazéTV
Campeonato Português
Benfica x Estrela da Amadora – 15h – Xsports e Disney+
Braga x Alverca – 17h30 – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Holandês
Telstar x AZ Alkmaar – 8h15 – Disney+
Feyenoord x Heracles – 12h45 – Disney+
Campeonato Argentino
Boca Juniors x Deportivo Riestra – 18h30 – ESPN 4 e Disney+
Argentinos Juniors x Sarmiento – 21h – Disney+
Campeonato Turco
Fenerbahçe x Göztepe – 14h – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Saudita
Al Najma x Al Qadsiah – 12h20 – Canal GOAT
Al Riyadh x Al Hilal – 14h30 – Canal GOAT e Sportv
Al Fayha x Al Fateh – 14h30 – BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Escocês
Hearts x Celtic – 12h – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Grego
Atromitos x Panathinaikos – 14h30 – SportyNet (YouTube)
Campeonato Inglês Feminino
London City Lionesses (F) x Manchester City (F) – 8h55 – Canal GOAT e Disney+
Aston Villa (F) x Manchester United (F) – 8h55 – Disney+
Campeonato Italiano Feminino
Genoa (F) x Roma (F) – 8h30 – Canal GOAT
Campeonato Holandês Feminino
Den Haag (F) x Ajax (F) – 12h45 – N Sports
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Schalke 04 x Kaiserslautern – 9h30 – Canal GOAT e OneFootball
Elversberg x Bochum – 9h30 – OneFootball
Paderborn x Preussen Münster – 9h30 – OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Waldhof Mannheim x Hansa Rostock – 9h30 – OneFootball
Osnabrück x 1860 Munique – 12h30 – Canal GOAT e OneFootball
Wehen Wiesbaden x Verl – 15h30 – OneFootball
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Zaragoza x Castellón – 14h30 – Disney+
Deportivo La Coruña x Racing Santander – 17h – Disney+
Campeonato Gaúcho
Juventude x Monsoon – 18h – Globo e Premiere
Internacional x Grêmio – 20h – Premiere
Campeonato Pernambucano
Maguary x Decisão – 16h – TV FPF Betnacional
Santa Cruz x Náutico – 18h – Globo
Campeonato Baiano
Vitória x Bahia – 16h – TV Brasil, TVE Bahia e TV Green
Campeonato Paraibano
Treze x Atlético-PB – 18h – Globo e Canal GOAT
Campeonato Catarinense
Figueirense x Camboriú – 18h – Globo
Criciúma x Brusque – 18h – N Sports
Santa Catarina x Avaí – 18h – SportyNet (YouTube)
Chapecoense x Joinville – 18h – SportyNet (YouTube)
Carlos Renaux x Marcílio Dias – 18h – SportyNet+
Barra x Concórdia – 18h – SportyNet+
Campeonato Mato-Grossense
Mixto x Várzea Grande – 17h – Globo
Amistoso
Al Ahli-CAT x Al Jazira – 13h – Disney+
