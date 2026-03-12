Pulgar compara Leonardo Jardim e Filipe Luís no Flamengo: 'Quase tudo igual'

O volante Erick Pulgar comparou o trabalho de Leonardo Jardim com o do antecessor Filipe Luís após a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro nesta quarta-feira (11), no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão. Segundo o chileno, o novo treinador mantém a base deixada pelo antigo comandante e busca acrescentar ajustes ao modelo de jogo.

Pulgar afirmou que o elenco recebeu de Jardim a mensagem de continuidade do trabalho iniciado anteriormente e disse que o grupo percebe evolução no dia a dia.

— A verdade é quase tudo igual. Ele nos disse algo muito importante, que o Filipe nos deixou uma base de jogo, e ele vem complementar e aperfeiçoar coisas que no dia a dia estamos colhendo os frutos. E no campo se está vendo, então estamos contentes — declarou Erick ao "Premiere" na saída de campo.

O volante também analisou o desempenho da equipe na partida. De acordo com o chileno, o time reduziu a intensidade da pressão em determinados momentos para controlar o desgaste físico ao longo do jogo.

— Fizemos um bom jogo em todas as linha. Baixamos um pouco o ritmo de pressionar em todos os momentos, pois isso nos desgastava muito durante os 90 minutos. Equilibramos mais a pressão e pudemos fazer os gols que pudemos ganhar — disse Pulgar.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Flamengo visita o Botafogo. A partida será no sábado (14), no Estádio Nilton Santos.

Erick Pulgar durante duelo entre Flamengo e Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

