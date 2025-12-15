O Coritiba oficializou nesta segunda-feira (15) a venda de um percentual da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para o grupo que faz a gestão do Independiente del Valle, do Equador. As negociações aconteciam há quase um ano.

O Grupo Independiente passa a ser sócio minoritário do Coxa e terá um assento no conselho da SAF, enquanto a Treecorp continua como proprietária. A gestão do futebol tem sido tocada pela OutField desde abril.

Os valores e o percentual exato da negociação não foram revelados.

- O movimento faz parte de uma decisão estratégica que visa a fortalecer o projeto esportivo e institucional do Coritiba, contando com o apoio do Grupo IDV, que contribuirá com conhecimento, metodologia e experiência - afirmou o clube, em nota.

A tratativa com o Grupo Independiente ganhou força no final de março deste ano. Enquanto a torcida ia na Avenida Faria Lima, em São Paulo, para protestar contra a SAF, dois dirigentes estavam longe dali.

O head esportivo, William Thomas, e Bruno D'Ancona, sócio-administrador da Treecorp, foram ao Equador para conhecer as instalações do Centro de Treinamento (CT) do clube equatoriano. Outro encontro entre diretores alviverdes e do conglomerado aconteceu no CT da Graciosa, do Coxa, em agosto.

Nessas reuniões, o grupo IDV pediu um levantamento da situação contábil e financeira da SAF do Coritiba para avaliar a aquisição de um percentual, que acabou concretizada no fim de 2025. Na época, a diretoria alviverde negou uma negociação e disse que 'sondagens e conversas de diferentes grupos de investimento acontecem com frequência'.

Na escolha do novo técnico após a saída de Mozart, o grupo equatoriano tentou 'emplacar' Renato Paiva, que já comandou o Independiente, além do Botafogo e Fortaleza. O treinador português rejeitou a ida, e o escolhido foi Fernando Seabra.

Vale destacar que a Treecorp, que comprou 90% da SAF do Coritiba no final de 2022, com a promessa de investimento de R$ 1,1 bilhão em 10 anos, continua como controladora.

Grupo Independiente del Valle

O Grupo Independiente é um conglomerado de clubes, com Independiente del Valle, do Equador, Numancia, da terceira divisão da Espanha, e Atlético Huila, da segunda divisão da Colômbia. O sub-20 do Independiente Juniors e o time feminino Independiente Dragonas também são filiais controladas.

O caso de maior sucesso é o Independiente del Valle, que foi comprado em 2007 na terceira divisão nacional e agora tem os títulos da Sul-Americana (2019 e 2022) e da Recopa Sul-Americana (2023), além da Liga (2021), da Taça (2022) do Equador e de um vice da Libertadores (2016). A formação de atletas, com a venda de cerca de 40 jogadores em 18 anos, gerou mais de R$ 500 milhões.

A gestão do conglomerado é feita pelo empresários Michel Deller e Franklin Tello. O primeiro atua nos setores imobiliário e de varejo, além de controlar a franquia do KFC no país, e é considerado um dos homens mais ricos do Equador. Já o segundo é o mandatário do clube equatoriano desde 2014 e trabalha com Deller nos outros negócios.

Veja nota oficial do Coritiba sobre o Grupo Independiente del Valle

"Após um grande ano esportivo, com a conquista de um título nacional e o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Coritiba Foot Ball Club dá sequência em seu projeto de reestruturação, liderado por OutField e Treecorp, co-gestoras do Clube.

Nesta segunda-feira (15), a direção anuncia um novo sócio investidor estratégico: o Grupo Independiente Del Valle, do Equador, que tem atualmente um dos principais projetos de formação de atletas do continente, será um acionista minoritário do Clube a partir desta data.

O movimento faz parte de uma decisão estratégica que visa a fortalecer o projeto esportivo e institucional do Coritiba, contando com o apoio do Grupo IDV, que contribuirá com conhecimento, metodologia e experiência.

A entrada dos novos sócios não altera o controle do Clube".

O elenco coxa-branca se reapresenta em 27 de dezembro, no CT da Graciosa, para iniciar a pré-temporada. O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense em 7 de janeiro com um time sub-23, enquanto o grupo principal jogará a partir da terceira rodada. O clube também tem a Copa do Brasil e Brasileirão como calendário.