Clubes do Rio se destacam na terceira fase da Copa do Brasil
Volta Redonda e Nova Iguaçu avançaram na competição
Onze jogos movimentaram a quarta-feira (11) da terceira fase da Copa do Brasil. Entre os destaques, estão as classificações de dois clubes do Rio de Janeiro, com goleada do Nova Iguaçu sobre o Castanhal e vitória nos pênaltis do Volta Redonda contra o América-RN. Entre os times da Série B, 100% de aproveitamento, sem nenhuma zebra.
A terceira fase da competição chegará ao fim nesta quinta-feira (12). Times da segunda divisão como Vila Nova, Ceará, CRB, Novorizontino, América-MG, Juventude e Sport entrarão em campo.
Destaque carioca
O Nova Iguaçu goleou o Castanhal por 4 a 0, no Estádio Maximino Porpino Filho, em Castanhal, no Pará. Com dois de Vinicius Charopem e outros de Iago e Léo Rafael, o Carrossel da Baixada aproveitou o embalo de se salvar do rebaixamento do Campeonato Carioca e seguiu vivo na Copa do Brasil. O adversário do time carioca será o Fortaleza, que venceu o Manauara, por 1 a 0.
No Raulino de Oliveira, o Volta Redonda superou o América-RN por 5 a 3 nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar. Nas cobranças, Avelino defendeu a batida de Souza e garantiu a classificação do Esquadrão de Aço à próxima fase da competição. O Voltaço conseguiu passar da terceira fase pela primeira vez em 18 anos e irá encarar o vencedor de Barra e América-MG.
O único time do Rio de Janeiro que se despediu da Copa do Brasil foi a Portuguesa, que foi superada pelo Paysandu, atual campeão paraense. A Lusa Carioca perdeu por 3 a 1, com gols de Caio Mello, Kleiton e Marcinho. O adversário do Papão será a Portuguesa-SP, que passou pelo Avaí, nos pênaltis.
Sem surpresas com os times da Série B
Athletic-MG, Goiás, Fortaleza, Atlético-GO e Londrina venceram seus jogos e avançaram na Copa do Brasil. Com exeção do Esmeraldino, as equipes venceram por placares magros, até mesmo com disputa de pênaltis. Veja os resultados abaixo:
- Athletic-MG 2x0 Ypiranga
- Porto Velho 0x1 Atlético-GO
- Manaurara 0x1 Fortaleza
- Goiás 3x0 Fluminense-PI
- Manaus 0 (4)x(5) 0 Londrina
Confira outros resultados da Copa do Brasil
Terça-feira (10)
- Portuguesa 1 (4)x(1) 1 Avaí
- Joinville 0x1 São Bernardo
- Ponte Preta 1x0 Guarany-RS
Quarta-feira (11)
- Maringá 3x2 Uberlândia
- Confiança 2x0 Tombense
- Santa Catarina 0x1 Jacuipense
Quinta-feira (12)
- Madureira x Águia de Marabá
- Vila Nova x Operário-MS
- Maranhão x Ceará
- Sousa x CRB
- Operário x Capital
- Amazonas x Figueirense
- Mixto x Novorizontino
- Barra x América-MG
- Tuna Luso x Juventude
- Sport x Anápolis
