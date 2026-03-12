Matheus Henrique exalta 'identidade' do Cruzeiro apesar de derrota

Titular na derrota por 2 a 0 do Cruzeiro contra o Flamengo, o volante Matheus Henrique lamentou o resultado da equipe na zona mista. Entretanto, o jogador ressaltou que o time teve volume de jogo e algumas oportunidades.

– A gente sabe que não pode dar mole contra o Flamengo. Nesses dez minutos, com essas desatenções. Mas depois melhoramos. Vi nossa equipe com nossa identidade, pressionando alto, no campo do Flamengo. Tivemos chances com o Neyser, como Kaiki. Estávamos próximos do empate, mas tomamos o gol. Não estamos em uma situação confortável. Domingo é mais uma decisão – projetou.

– Segundo tempo todo, pressionamos, com intensidade. Estávamos muito próximos do empate. Tivemos chance com o Chico, mas acabamos tomando um gol de contra-ataque. Refletir. O desempenho bom, mas o resultado foi péssimo – analisou.

– Estar no Cruzeiro é ser cobrado diariamente. Estamos batalhando para sair dessa posição desconfortável o mais rápido possível. Apenas o resultado é enxergado, mas tivemos desempenho. Não é fácil jogar contra o Flamengo. Tivemos o jogo em nossas mãos. Mas acabamos tomando o segundo gol –ressaltou Matheus Henrique.

Matheus Henrique (Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)

Flamengo x Cruzeiro

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (11), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa viu no adversário um roteiro de jogo que viu muito na última temporada.

Os mandantes começaram a partida com intensidade máxima, abrindo o placar aos quatro minutos. Neyser tentou sair driblando no campo de defesa e acabou perdendo a bola, que sobrou para Pedro, o atacante passou pela defesa celeste e deslocou Cássio para fazer 1 a 0.

Na segunda etapa, a Raposa ainda teve uma baixa de peso. Seu goleiro sentiu dores ao disputar uma bola e deixou o gramado de maca. Quando o Cabuloso buscava o empate, o Flamengo matou o jogo. Fabrício Bruno errou passe e Carrascal tocou por cima de Matheus Cunha para fechar a conta.

Com o resultado, o Cruzeiro pode até mesmo voltar à lanterna do Campeonato Brasileiro em caso de uma vitória do Vasco contra o Palmeiras. A Raposa tem apenas dois pontos somados em cinco partidas e irá enfrentar justamente o Cruz-Maltino, no domingo (15), às 20h30 (de Brasília).

