Tite admite incômodo com jejum do Cruzeiro: 'Necessidade urgente de recuperação'

O Cruzeiro segue sem vencer no Campeonato Brasileiro e, na noite da última quarta-feira (11), foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 0. Após a partida, o técnico Tite admitiu incômodo com a fase da Raposa, mas ressaltou que o jogo contra o Vasco é uma boa oportunidade para virar a chave.

– Situação bastante incômoda, difícil, é difícil absorver. Não é digna da grandeza do Cruzeiro. Temos essa consciência. Pressão pelo resultado para reverter a situação. Fica a sensação de estarmos próximos do empate e sofremos segundo gol. Temos uma necessidade urgente de nos recuperarmos – analisou o comandante.

– Teve uma predominância, depois equilibrou, tivemos chance de empate. Diferentes jogos dentro do mesmo jogo. Teve um volume maior o Flamengo – disse Tite.

Tite (Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)

Flamengo x Cruzeiro

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (11), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa viu no adversário um roteiro de jogo que viu muito na última temporada.

Os mandantes começaram a partida com intensidade máxima, abrindo o placar aos quatro minutos. Neyser tentou sair driblando no campo de defesa e acabou perdendo a bola, que sobrou para Pedro, o atacante passou pela defesa celeste e deslocou Cássio para fazer 1 a 0.

Na segunda etapa, a Raposa ainda teve uma baixa de peso. Seu goleiro sentiu dores ao disputar uma bola e deixou o gramado de maca. Quando o Cabuloso buscava o empate, o Flamengo matou o jogo. Fabrício Bruno errou passe e Carrascal tocou por cima de Matheus Cunha para fechar a conta.

Com o resultado, o Cruzeiro pode até mesmo voltar à lanterna do Campeonato Brasileiro em caso de uma vitória do Vasco contra o Palmeiras. A Raposa tem apenas dois pontos somados em cinco partidas e irá enfrentar justamente o Cruz-Maltino, no domingo (15), às 20h30 (de Brasília).

