Coritiba anuncia contratação de mais um jogador do Fluminense

O Coritiba anunciou a contratação do zagueiro Thiago Santos, de 36 anos, para a temporada 2026. Livre no mercado após passagem pelo Fluminense, o defensor retorna à cidade natal para reforçar o Verdão no projeto de consolidação do clube de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O Lance! informou a transferência do jogador em primeira mão.

Revelado como volante no Serrano, Thiago Santos construiu uma carreira marcada pela versatilidade e pela experiência no futebol nacional. Ao longo do percurso, defendeu América-MG, Palmeiras, Grêmio e o próprio Fluminense, onde integrou o elenco campeão da Conmebol Libertadores — um dos principais títulos de sua trajetória.

Com passagens longas e presença constante em campo, o jogador ultrapassa a marca de 80 partidas por Palmeiras, Grêmio e Fluminense, números que refletem regularidade e confiança dos treinadores. No Coritiba, a diretoria aposta nessa bagagem para fortalecer o setor defensivo e agregar liderança ao elenco.

A contratação segue a linha adotada pelo clube paranaense de equilibrar juventude com atletas experientes, capazes de sustentar o time ao longo de uma temporada exigente. No Couto Pereira, Thiago Santos chega com a missão de contribuir dentro das quatro linhas e também fora delas, ajudando o Verdão a construir uma campanha competitiva em 2026.

Nota do Coritiba

"O zagueiro chega pra trazer ainda mais experiência ao nosso setor defensivo. O atleta já defendeu equipes como Palmeiras, Grêmio e Fluminense, conquistando títulos importantes como Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores."