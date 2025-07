Rogério Ceni entra no top-3 de técnicos mais longevos no Brasil; veja ranking

O técnico Rogério Ceni, do Bahia, entrou no top-3 de técnicos mais longevos no futebol brasileiro. A mudança no ranking aconteceu após a demissão de Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, na noite de segunda-feira (14).

Rogério Ceni assumiu o Esquadrão de Aço em setembro de 2023 e agora só fica atrás de Abel Ferreira, do Palmeiras, e de Jorge Castilho, do Maringá. O primeiro está no Verdão desde outubro de 2020, enquanto o segundo virou treinador do Dogão em abril de 2021.

O atual top-5 é fechado com Rogério Corrêa, treinador do Volta Redonda desde fevereiro de 2024 e que foi campeão da Série C no ano passado, e Ricardo Catalá, comandante do São Bernardo a partir de abril do ano passado.

Top-5 de técnicos mais longevos do futebol brasileiro

Abel Ferreira (Palmeiras): anunciado em 30/10/2020 Jorge Castilho (Maringá): anunciado em 5/4/2021 Rogério Ceni (Bahia): anunciado em 9/9/2023 Rogério Corrêa (Volta Redonda): anunciado em 16/2/2024 Ricardo Catalá (São Bernardo): anunciado em 4/4/2024

Mais dois técnicos da lista foram demitidos em 2025

A entrada de Rogério Ceni no seleto grupo só foi possível pela demissão de Eduardo Baptista no Novorizontino. Ele estava no cargo desde novembro de 2022, caiu em abril deste ano e agora é treinador do Criciúma.

Outro que saiu da lista foi Roger Silva, que ficou no Athletic-MG de março de 2024 a junho de 2025. Atualmente, comanda o Londrina na Série C.

Vojvoda demitido no Fortaleza

Vovjoda chegou ao Fortaleza em maio de 2021 para substituir Enderson Moreira. A passagem de mais de quatro anos ficou marcada por títulos e campanhas de destaque, como o vice-campeonato na Sul-Americana de 2023. Foram 310 jogos no comando do Leão, com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas.

O comandante foi tricampeão do Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e bicampeão da Copa do Nordeste (2022 e 2024) pelo Fortaleza.

Contudo, em 2025, a situação estava insustentável pelos resultados esportivos: vice do estadual para o rival, queda na terceira fase da Copa do Brasil para o Retrô e eliminação nas quartas da Copa do Nordeste diante do Bahia. A equipe até avançou para as oitavas na Libertadores, mas não teve atuações convincentes.

A demissão aconteceu após derrota por 1 a 0 para o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, O Fortaleza está dentro da zona de rebaixamento, em 18º colocado, com 10 pontos em 13 jogos.

Abel Ferreira no Palmeiras

Vindo do PAOK, da Grécia, Abel Ferreira conquistou 10 títulos pelo Palmeiras desde outubro de 2020. Os destaques ficam para dois Brasileiros, duas Libertadores, uma Copa do Brasil e três Paulistas. Aos 46 anos, ele discute uma renovação até 2027.

Jorge Castilho no Maringá

Jorge Castilho começou como auxiliar do Maringá em 2020 e foi efetivado em abril de 2021. Desde lá, o Maringá foi vice do Paranaense em 2022, 2024 e 2025 e conquistou o acesso na Série D. O contrato do técnico de 43 anos é até o fim desta temproada.

Rogério Ceni no Bahia

Com contrato renovado até 2027, Rogério Ceni chegou ao Bahia em setembro de 2023 após passagem pelo São Paulo. Ele livrou a equipe do rebaixamento naquele ano e, na temporada seguinte, levou o Esquadrão à Libertadores após 35 anos. Em 2025, o treinador de 52 anos foi campeão baiano.