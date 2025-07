Fortaleza traça perfil e volta a buscar treinador após mais de 4 anos

O Fortaleza anunciou a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda, que estava no clube desde maio de 2021. A queda, oficializada na última segunda-feira (14), veio após derrota por 1 a 0 para o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, após mais de quatro anos, o Tricolor vai ao mercado em busca de um treinador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Sérgio Papellin, diretor de futebol do Fortaleza, disse que o Tricolor já está realizando contatos em busca de um substituto. Conforme o dirigente, a ideia é trazer um nome com "perfil vencedor" e que possa iniciar um novo "ciclo vitorioso" na equipe.

— Hoje nos despedimos do nosso treinador. Um ciclo vitorioso aqui no clube, mas tudo tem uma hora de começar e de encerrar. A partir de agora, vamos buscar um novo comando, um novo treinador. Que tenha um perfil vencedor, que comece um ciclo vitorioso aqui no clube também. Começamos agora a manter os contatos, a partir desse momento. Esperamos em breve anunciar o novo treinador do nosso clube - relatou Papellin.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza demite o técnico Juan Pablo Vojvoda

Juan Pablo Vojvoda deixou o Fortaleza (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

— Decidimos que é hora de encerrar esse ciclo. Um ciclo extremamente vitorioso. Vojvoda ajudou a transformar o Fortaleza e o futebol cearense. Conquistou títulos e nos levou a competições internacionais. E conquistou, também, o carinho do torcedor. Com seriedade, ética e trabalho. Porém, o futebol exige decisões difíceis. Entendemos que é o momento de promover uma mudança necessária - afirmou Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão.

➡️ Dirigentes do Fortaleza justificam saída do técnico Vojvoda

Seguindo a linha de nomes vencedores e experientes, o Fortaleza busca uma reação para evitar um rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time é o atual 19º colocado na tabela, com dez pontos conquistados.

continua após a publicidade

Ramón Diaz (ex-Corinthians e Vasco) e Luís Zubeldia (ex-São Paulo) estão entre os cotados, como relatou inicialmente o ge. O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (19), contra o Bahia, pela Série A.

Confira abaixo os números da passagem de Vojvoda pelo Fortaleza:

Jogos: 310

Vitórias: 145

Empates: 77

Derrotas: 88

Aproveitamento: 55,05%

Títulos: Campeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e Copa do Nordeste (2022 e 2024)

Notícias em alta do Fortaleza

O Fortaleza anunciou a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda. Dirigentes do clube falaram sobre a decisão de encerrar o ciclo. Com quatro anos de trabalho, o treinador argentino fez mais de 300 jogos pela equipe do Pici.