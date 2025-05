Torcedor símbolo do Coritiba pede ajuda financeira para ver jogos da Série B

Torcedor símbolo do Coritiba, Jairton Rocha afirmou nas redes sociais que deve deixar de frequentar os jogos da Série B no estádio Couto Pereira por tempo indeterminado. Ele relatou que está com dificuldades de financiar a ida do litoral paranaense até a capital.

Jairton Rocha, 57 anos, passou a acompanhar o Coxa in loco em 2011 e precisa enfrentar 260 quilômetros de estrada ao todo, cerca de 4 horas para ir e voltar, entre Guaratuba e Curitiba. O custo de locomoção e alimentação é de R$ 700 por partida.

Além disso, desde a pré-adolescência, Rocha tem distrofia muscular. A doença compromete os músculos inferiores e faz com que ele não consiga andar e nem sentar - o torcedor assiste aos jogos acamado no primeiro anel do setor Renato Follador.

Para ir aos confrontos, ele chegou a fazer rifas nos últimos anos que ajudavam na arrecadação, mas o método não dá mais tanto retorno. Já o Coritiba oferece ingresso gratuito para ele e um acompanhante em toda partida em casa.

- Eu publiquei que eu vou dar um tempo, porque os torcedores estão acostumados comigo. Aí de repente, eu não vou estar mais por lá por um tempo indeterminado. Não é por desânimo do time, não. Se espontaneamente aparecer algum patrocinador, a gente retorna pro estádio novamente. Disposição e vontade a gente tem, porque entrar no Couto Pereira é algo que me alegra muito e faz parte da minha vida - cometou ao portal UmDois Esportes.

Jairton Rocha esteve presente nas quatro partidas na Série B no Couto Pereira em 2025. Terceiro colocado, com 16 pontos, o Coxa volta a campo em casa no sábado (31), diante do Avaí, pela décima rodada.

Torcedor do Coritiba tentou prêmio da Fifa Fan Award

Em 2021, Jairton Rocha fez uma campanha para ser indicado ao Fifa Fan Award, que premia histórias de torcedores desde 2016. Nas redes sociais, a torcida alviverde abraçou a hashtag #JairtonNoFIFAFanAward para chamar a atenção da entidade máxima do futebol.

Além dos jogos no Couto Pereira, o torcedor esteve em mais 15 estádios para assistir o Coritiba. Fora do estado, Jairton Rocha viu uma partida no Maracanã, além de praças esportivas em Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Apesar da mobilização, o torcedor do Coritiba não foi um dos três indicados na ocasião. O Brasil, contudo, conquistou o prêmio em 2019, 2020 e 2024.

Na primeira, a mãe Silvia narrava as partidas do Palmeiras para o filho Nicolas, que tem deficiência visual. Na segunda, Marivaldo ganhou por percorrer 60 quilômetros a pé para assistir aos jogos do Sport. Por fim, o vascaíno Gui, 10 anos, portador da rara e dolorosa condição genética epidermólise bolhosa, também levou por sua extraordinária coragem e dedicação ao seu clube.