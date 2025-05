Consórcios encontram no futebol brasileiro uma vitrine milionária para crescer

O futebol brasileiro se consolidou como uma poderosa plataforma de negócios para setores que, até pouco tempo, pareciam distantes do universo esportivo. Um exemplo claro é o mercado de consórcios, que vem apostando cada vez mais no patrocínio a clubes como forma de fortalecer marcas, atrair novos clientes e gerar negócios.

Administradoras especializadas perceberam no futebol uma oportunidade não apenas de exposição de marca, mas também de vendas diretas e relacionamento com torcedores.

💰 Parcerias movimentam cifras milionárias

A estratégia de aliar consórcios ao futebol tem rendido resultados expressivos. A Multimarcas Consórcios, por exemplo, desde 2019 intensificou investimentos no esporte. A empresa mantém há seis anos uma parceria com o Atlético-MG e já esteve presente em clubes como Cruzeiro, Flamengo, Vasco, América-MG, Paysandu, Avaí, Fortaleza e Sport.

Por meio de projetos como “Consórcio da Massa” (Atlético-MG), “Consórcio do Vascão” (Vasco) e “Consórcio do Papão” (Paysandu), cerca de R$ 573 milhões em créditos foram comercializados — um número que ilustra o potencial das iniciativas voltadas ao público torcedor.

📊 Engajamento e fortalecimento de marca

Além do impacto financeiro, o setor tem colhido resultados expressivos também no ambiente digital. Durante ações promocionais em datas marcantes, como aniversários de clubes, o engajamento nas redes sociais das administradoras dispara. No caso da Multimarcas, a ação de aniversário do Atlético-MG, por exemplo, gerou um crescimento de 65% nas visitas ao perfil no Instagram e quase 300% nas visualizações dos stories.

Esses números reforçam a ideia de que o futebol é hoje muito mais que um ambiente de exposição de logomarcas: trata-se de um espaço estratégico para relacionamento e conversão de negócios.

⚽ Setor vê abertura crescente

A tendência é que a presença de empresas do ramo de consórcios e de outros setores "não esportivos" siga crescendo no futebol brasileiro. Para Thales Rangel Mafia, gerente de marketing da Multimarcas Consórcios, o cenário é favorável:

- Os clubes democratizaram os espaços para receber novos parceiros, seja nas camisas, seja em projetos especiais e canais digitais. Isso cria alternativas sustentáveis de investimento - afirma.

Com o futebol nacional cada vez mais aberto a novas oportunidades comerciais, o setor de consórcios deve seguir explorando os gramados como uma vitrine eficaz para impulsionar negócios e se aproximar do consumidor apaixonado pelo esporte.

