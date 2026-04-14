Corinthians pune André por gesto obsceno e expulsão contra o Palmeiras

O Corinthians puniu o volante André em 10% do salário por ter feito gestos obscenos no clássico diante do Palmeiras, no domingo (12), em partida que terminou empatada sem gols. A informação foi inicialmente publicada pelo GE e confirmada pelo Lance!.

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O caso é semelhante ao do volante Allan, que foi expulso contra o Fluminense pelo mesmo ato e recebeu punição idêntica, além de uma conversa com a diretoria.

Cabe ressaltar que André foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD). O volante do Corinthians foi enquadrado no artigo 258, que trata de conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. A punição nesses casos prevê suspensão de uma a seis partidas.

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André e Fernando Diniz no clássico contra o Palmeiras (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

Relembre a expulsão de André

Aos 30 minutos, atletas das duas equipes se envolveram em um desentendimento no meio do gramado, com empurrões de ambos os lados. Daniel Nobre Bins recomendou a revisão do lance no VAR e, após análise das imagens, Flávio Rodrigues de Souza decidiu aplicar o cartão vermelho ao volante alvinegro.

— Após revisão, foi identificado que o jogador de branco faz gesto obsceno para seu adversário. A decisão final é cartão vermelho — disse Flávio Rodrigues de Souza em pronunciamento nos alto-falantes da Neo Química Arena.

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