Corinthians recebeu milhões em material da Nike sem registro; clube se defende

O Conselho Deliberativo do Corinthians reprovou as contas do clube alvinegro de 2024 no final do último mês. Uma das justificativas foi a falta de esclarecimentos sobre valores recebidos, entre eles, cerca de R$ 5 milhões em materiais fornecidos pela FISIA, representante da Nike, ao CT Dr. Joaquim Grava, que não tiveram lançamento das notas fiscais no sistema.

A informação foi noticiada pelo 'Uol'. Os produtos foram enviados entre abril e dezembro do último ano e não foram contabilizados no Protheus, sistema utilizado pela gestão do Corinthians para contabilizar as notas fiscais.

O envio do material contabilizaria um aumento nos valores dos materiais enviados pela Nike ao Corinthians. No contrato, está previsto R$ 4 milhões, mas com o novo cálculo, o clube alvinegro teria recebido R$ 13,2 milhões.

A divergência sobre o valor acontece em meio a uma crise do Corinthians com a Nike. O Timão está insatisfeito com o fornecimento de material nas lojas oficiais do clube e, apesar do contrato com renovação automática até 2029, negocia com a Adidas.

Justificativa da diretoria

Na tarde deste sábado (10), o Corinthians reconhecendo o atraso no registro dos valores recebidos, mas explicou que teria ocorrido devido à realização manual dos processos durante uma fase de readequação do sistema.

Segundo o clube alvinegro, os registros constam nas contas apresentadas ao Conselho Deliberativo e seguem disponíveis para verificação dos órgãos internos responsáveis pela fiscalização. Além disso, o Corinthians se comprometeu a restabelecer o processo automatizado de lançamento de notas fiscais assim que concluir a otimização do sistema contábil Protheus. Na nota, a diretoria divulgou uma tabela com os valores contabilizados no valor de R$ 4.941.441,53.