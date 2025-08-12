menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Copa do Brasil Feminina 2025: assista ao vivo ao sorteio das oitavas de final

Confrontos serão em partidas únicas

Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
imagem cameraSorteio da Copa do Brasil Feminina ocorre nesta terça-feira (12).
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 12/08/2025
09:29
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Copa do Brasil Feminina 2025 terá as oitavas de final definidas nesta terça-feira (12), às 11h30 (horário de Brasília), em sorteio promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além de definir os confrontos, o sorteio também estabelece o chaveamento até a grande decisão.

Nesta fase, os duelos serão disputados em jogos únicos. As quartas de final estão marcadas para o dia 24 de setembro, as semifinais para 5 de novembro, e a final única será realizada em 19 de novembro.

🔴 Assista ao vivo:

Premiação do torneio

A premiação da Copa do Brasil Feminina 2025 recompensa as equipes desde as fases iniciais, com valores que crescem conforme a avançam no torneio. As equipes eliminadas na 1ª fase recebem R$ 25 mil, enquanto na 2ª fase o prêmio sobe para R$ 35 mil. Na 3ª fase, o valor aumenta para R$ 40 mil, e as equipes que avançam para as oitavas de final garantem R$ 50 mil. Já nas quartas de final, a premiação é de R$ 60 mil, e na semifinal, R$ 70 mil.

Para a decisão, todas as equipes classificadas para a final recebem R$ 100 mil apenas pela participação. O vice-campeão leva R$ 500 mil, e o campeão fatura R$ 1 milhão. No total, uma equipe pode conquistar até R$ 1,38 milhão em premiações ao longo da competição.

Times classificados para as oitavas de final

  • Palmeiras (venceu Avaí Kindermann)
  • Ferroviária (venceu Coritiba)
  • Vitória (venceu Mixto-MT)
  • Internacional (venceu 3B da Amazônia)
  • Atlético Piauiense (venceu São José)
  • São Paulo (venceu Vasco)
  • Sport (venceu Manaus)
  • Bahia (venceu Grêmio)
  • Fluminense (venceu Brasil de Farroupilha)
  • Juventude (venceu Fortaleza)
  • Real Brasília (venceu Atlético-MG)
  • América-MG (venceu Santos)
  • Bragantino (venceu Botafogo)
  • Flamengo (venceu Operário-MS)
  • Corinthians (venceu Cruzeiro)
  • Realidade Jovem (venceu Pinda)

Calendário da Copa do Brasil

  • Quartas de final: 24 de setembro
  • Semifinais: 5 de novembro
  • Final (jogo único): 19 de novembro

Copa do Brasil Masculina

Também nesta terça-feira (12), será realizado o sorteio da Copa do Brasil masculina. Nesta etapa, seguem na briga pelo título: Athletico ParanaenseAtlético-MGBahiaBotafogoCorinthiansFluminenseVasco Cruzeiro. A decisão, realizada em jogos de ida e volta, está prevista para os dias 2 e 9 de novembro. ➡️ Assista ao vivo

Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira (Divulgação/CBF)

