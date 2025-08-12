Copa do Brasil Feminina 2025: assista ao vivo ao sorteio das oitavas de final
Confrontos serão em partidas únicas
A Copa do Brasil Feminina 2025 terá as oitavas de final definidas nesta terça-feira (12), às 11h30 (horário de Brasília), em sorteio promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além de definir os confrontos, o sorteio também estabelece o chaveamento até a grande decisão.
Nesta fase, os duelos serão disputados em jogos únicos. As quartas de final estão marcadas para o dia 24 de setembro, as semifinais para 5 de novembro, e a final única será realizada em 19 de novembro.
🔴 Assista ao vivo:
Premiação do torneio
A premiação da Copa do Brasil Feminina 2025 recompensa as equipes desde as fases iniciais, com valores que crescem conforme a avançam no torneio. As equipes eliminadas na 1ª fase recebem R$ 25 mil, enquanto na 2ª fase o prêmio sobe para R$ 35 mil. Na 3ª fase, o valor aumenta para R$ 40 mil, e as equipes que avançam para as oitavas de final garantem R$ 50 mil. Já nas quartas de final, a premiação é de R$ 60 mil, e na semifinal, R$ 70 mil.
Para a decisão, todas as equipes classificadas para a final recebem R$ 100 mil apenas pela participação. O vice-campeão leva R$ 500 mil, e o campeão fatura R$ 1 milhão. No total, uma equipe pode conquistar até R$ 1,38 milhão em premiações ao longo da competição.
Times classificados para as oitavas de final
- Palmeiras (venceu Avaí Kindermann)
- Ferroviária (venceu Coritiba)
- Vitória (venceu Mixto-MT)
- Internacional (venceu 3B da Amazônia)
- Atlético Piauiense (venceu São José)
- São Paulo (venceu Vasco)
- Sport (venceu Manaus)
- Bahia (venceu Grêmio)
- Fluminense (venceu Brasil de Farroupilha)
- Juventude (venceu Fortaleza)
- Real Brasília (venceu Atlético-MG)
- América-MG (venceu Santos)
- Bragantino (venceu Botafogo)
- Flamengo (venceu Operário-MS)
- Corinthians (venceu Cruzeiro)
- Realidade Jovem (venceu Pinda)
Calendário da Copa do Brasil
- Quartas de final: 24 de setembro
- Semifinais: 5 de novembro
- Final (jogo único): 19 de novembro
Copa do Brasil Masculina
Também nesta terça-feira (12), será realizado o sorteio da Copa do Brasil masculina. Nesta etapa, seguem na briga pelo título: Athletico Paranaense, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Vasco e Cruzeiro. A decisão, realizada em jogos de ida e volta, está prevista para os dias 2 e 9 de novembro. ➡️ Assista ao vivo
