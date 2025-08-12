Conheça o caminho do Cruzeiro até possível final da Copa do Brasil

O clássico Cruzeiro e Atlético-MG será um dos duelos das quartas de final da Copa do Brasil. A definição ocorreu no sorteio realizado na manhã desta terça-feira (12), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os jogos serão nas semanas de 27 de agosto, na Arena MRV, e 11 de setembro, no Mineirão – a tabela exata ainda vai ser divulgada pela entidade.

O sorteio também definiu o chaveamento da competição até a final. Se passar pelo Atlético-MG, o Cruzeiro, maior vencedor da Copa do Brasil, com seis títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018), terá como adversário na semifinal o vencedor do confronto entre Corinthians e Athletico-PR. As datas previstas para a semifinal são 5 e 19 de outubro. A premiação pela participação nesta fase é de R$ 9,922 milhões.

Se chegar à final, o Cruzeiro enfrentará uma das quatro equipes que ficaram do outro lado do chaveamento: Vasco, Botafogo, Fluminense e Bahia. A decisão da Copa do Brasil 2025 está marcada para os dias 2 e 9 de novembro. O vice-campeão recebe R$ 33,075 milhões e o campeão ficará com R$ 77,175 milhões.

Cruzeiro e Atlético-MG já fizeram final de Copa do Brasil

Cruzeiro e Atlético-MG já se enfrentaram duas vezes na história da Copa do Brasil. A primeira foi na decisão da edição 2014. O Atlético-MG venceu o primeiro jogo no Independência por 2 a 0, em 12 de novembro, e o segundo, no Mineirão, por 1 a 0, dia 26, conquistando o torneio pela primeira vez.

Cruzeiro e Atlético-MG fizeram a final da Copa do Brasil 2014 (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

Na última vez que o Cruzeiro disputou as quartas de final da Copa do Brasil, em 2019, também enfrentou o rival mineiro. A Raposa venceu por 3 a 0, no Mineirão, em 11 de julho, e perdeu por 2 a 0, no Independência, dia 17, classificando-se para a semifinal, quando foi eliminada pelo Internacional.

Nesta Copa do Brasil, o Cruzeiro eliminou o Vila Nova-GO na terceira fase, com duas vitórias: 2 a 0 no Mineirão e 3 a 0 no Serra Dourada; e o CRB nas oitavas de final, com empate por 0 a 0 no Mineirão e vitória por 2 a 0 no Rei Pelé. A equipe celeste ainda não sofreu gol nesta edição do torneiro.

O Atlético-MG passou pelo Tocantinópolis-TO na primeira fase, vencendo por 2 a 0 na casa do adversário; goleou o Manaus por 4 a 1, no Mineirão, na segunda fase; eliminou o Maringá na terceira fase, com empate por 2 a 2, no Paraná, e goleada por 4 a 0, na Arena MRV; e, nas oitavas de final, passou pelo Flamengo nos pênaltis, após vencer no Maracanã e perder em casa, ambos os placares por 1 a 0.