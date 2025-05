Ficha do jogo FER COR 10ª RODADA Brasileirão Feminino Data e Hora Domingo, 11 de maio, às 15h (horário de Brasília) Local Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) Árbitro Adeli Mara Monteiro (SP) Assistentes Leandra Aires Cossette (SP) Onde assistir

A Ferroviária recebe o Corinthians neste domingo (11), às 20h (horário de Brasília), pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. A bola rola na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e conta com transmissão do Sportv e retransmissão Globoplay, para assinantes.

As Guerreiras Grenás querem retomar a liderança do Brasileirão, após perder a posição para o Cruzeiro na última rodada. A campanha até aqui é de seis vitórias, dois empates e uma derrota em nove partidas.

Na quinta-feira (8), venceram o Taubaté por 6 a 0 e fecharam a primeira rodada na liderança do Paulistão Feminino. A treinadora Jéssica de Lima tem duas dúvidas para o duelo: Neném, com desconforto na panturrilha, e Darlene, que teve desconforto no adutor nesta semana.

O Corinthians afastou a má fase e engatou duas vitórias seguidas no Brasileirão, diante de Grêmio e Bahia. O time está na terceira colocação, com 18 pontos.

Lucas Piccinato tem variado a equipe titular diante das lesões de uma série de lesões, como Andressa Alves. Duda BH e Thaís Regina. Bia Zanotti, Letícia Santos e Manu Olivan estão em transição.

✅ FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA X CORINTHIANS

10ª RODADA DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025

📆 Data e horário: domingo, 11 de maio, às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Fonte Luminosa (Araraquara-SP)

📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming), para assinantes

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Rafa Soares, Andressa, Fátima Dutra; Cris, Raquel e Micaelly; Mariana Santos, Vendito e Júlia Beatriz.

CORINTHIANS: Nicole Ramons; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Mariza e Tamires; Yaya, Duda Sampaio, Dayane Rodriguez e Eudimilla; Vic Albuquerque e Jhonson.