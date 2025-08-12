Ingressos de Internacional x Flamengo: veja preços e onde comprar

O Internacional divulgou a agenda de compra de ingressos para a partida contra o Flamengo, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 18h30min (de Brasília) de domingo (17), no estádio Beira-Rio. Sócios e sócias que adquirirem sua entrada, todos poderão comprar um ingresso para acompanhante a custo zero. Veja os preços e onde comprar.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Preços dos ingressos

Com exceção das modalidades Coloradinho e Academia do Povo, os demais sócios terão ingressos a partir de R$ 14. Para os torcedores comuns, os valores partem de R$ 70 e vão até R$ 299. Todos precisam ter biometria facial cadastrada. Veja os valores:

Ingressos para Internacional x São Paulo(Arte: Divulgação/SC Internacional)

Vale lembrar que, em conformidade à Lei Geral do Esporte, o acesso à cancha do Inter, a partir de agora, ocorrerá exclusivamente por meio de biometria facial. Ou seja, sócios e sócias não usarão a carteirinha para passar nas catracas, e sim o próprio rosto, cujo cadastro precisa ser previamente realizado no Mundo Colorado.

continua após a publicidade

Prévia do jogo

Inter e Flamengo se enfrentam pelo Brasileirão em meio a duas partidas da Libertadores. O primeiro confronto pelo torneio continental acontece nesta quarta (13), no Maracanã. A volta será na próxima quarta (20), no Beira-Rio).

Enquanto isso, os dois times chegam para o confronto do Brasileirão vindos de vitórias. O Colorado bateu o Bragantino por 3 a 1, em Bragança Paulista, chegando à 11ª colocação com 24 pontos. Enquanto isso, o Rubro-Negro venceu o Mirassol por 2 a 1, se mantendo na liderança da competição, com 40 pontos.

continua após a publicidade

Como chegar ao Beira-Rio

O Beira-Rio está localizado na avenida Padre Cacique, 891, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Veja as principais formas de chegar ao estádio:

Como chegar de ônibus ao Beira-Rio

Diversas linhas de ônibus passam pelas proximidades do estádio, incluindo as linhas 149, 165, 188 e 171. O acesso pela avenida Padre Cacique facilita a chegada por transporte público. Além disso, há uma linha específica para dias de jogos, a F993 Futebol, que sai do Largo Glênio Peres, no Centro. Após a partida, os mesmos veículos parem da rua Nestor Ludwig e desembarcam no Largo Glênio Peres.

Como chegar de carro ao Beira-Rio

O estádio oferece estacionamento com capacidade para cerca de 5 mil veículos, sendo 3 mil elas cobertas. O acesso é feito principalmente pela avenida Padre Cacique e rua Otávio Dutra, que são as principais vias que cercam o estádio. Recomenda-se chegar cedo, especialmente em dias de grandes eventos.

O uso de aplicativos de transporte é comum nos dias de jogos e eventos. Pontos de embarque e desembarque estão distribuídos ao redor do estádio, facilitando o acesso.