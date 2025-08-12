Copa do Brasil 2025: assista ao vivo ao sorteio das quartas de final
Será definido chaveamento até a grande final
- Matéria
- Mais Notícias
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza na manhã desta terça-feira (12), às 10h (horário de Brasília), o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2025. Além dos confrontos, será definido o chaveamento até a grande final.
Relacionadas
- Fora de Campo
Sorteio da Copa do Brasil: IA aponta favorito ao título da competição
Fora de Campo11/08/2025
- Copa do Brasil
Confira o retrospecto dos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil
Copa do Brasil11/08/2025
- Futebol Nacional
Copa do Brasil: veja o caminho dos times classificados para as quartas de final
Futebol Nacional10/08/2025
Nesta fase, não há restrições: qualquer time pode enfrentar outro, o que aumenta a possibilidade de clássicos, com quartas marcadas para ocorrer entre os dias 27 de agosto e 11 de setembro. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será por pênaltis.
Nesta etapa, seguem na briga pelo título: Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Vasco e Cruzeiro. A decisão, realizada em jogos de ida e volta, está prevista para os dias 2 e 9 de novembro.
🔴 Assista ao vivo:
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Premiação do torneio
Cada time que avança às quartas de final garante R$ 4,74 milhões em premiação. Os clubes disputam essa quantia em jogos de ida e volta. Somando esse valor ao bônus já conquistado, os times da Série A que chegam entre os oito melhores acumulam mais de R$ 14 milhões em premiações por classificação.
Times classificados para as quartas de final
- Athletico-PR (eliminou Pouso Alegre, Guarany de Bagé, Brusque e São Paulo)
- Atlético-MG (eliminou Tocantinópolis, Manaus, Maringá e Flamengo)
- Bahia (entrou na 3ª fase e eliminou Paysandu e Retrô)
- Botafogo (entrou na 3ª fase e eliminou Capital-DF e Bragantino)
- Corinthians (entrou na 3ª fase e eliminou Novorizontino e Palmeiras)
- Fluminense (eliminou Águia de Marabá, Caxias, Aparecidense e Internacional)
- Vasco (eliminou União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR e CSA)
- Cruzeiro (entrou na 3ª fase e eliminou Vila Nova e CRB)
➡️ Conmebol anuncia local da final da Libertadores 2025
Calendário da Copa do Brasil 2025
- Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro
- Semifinais: 5 e 19 de outubro
- Finais: 2 e 9 de novembro
Copa do Brasil Feminina
Também nesta terça-feira (12), será realizado o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Nesta fase, os confrontos serão disputados em jogo único. As quartas de final estão marcadas para 24 de setembro, as semifinais para 5 de novembro, e a final única será realizada em 19 de novembro. ➡️Assista ao vivo.
➡️ Copa do Brasil: veja o caminho dos times classificados para as quartas de final
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias