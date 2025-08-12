Paysandu faz campanha para arrecadar dinheiro e pagar dívida do transfer ban

O Paysandu lançou uma campanha inusitada para a torcida ajudar na contratação de jogadores para a Série B. O motivo é a compra do lateral-esquerdo Keffel que não foi paga e gerou o transfer ban da Fifa, que impossibilita o clube de reforçar o elenco.

A alternativa feita pelo Papão para arrecadar dinheiro é entrar no site oficial de vendas de ingressos e fazer uma doação. Além de adquirir o bilhete, o torcedor pode contribuir com R$ 70, R$ 75 ou R$ 80. Quem participar concorre ao sorteio de uma camisa oficial autografada pelo elenco.

VAMOS JUNTOS, FIEL!

Agora você possui uma forma de ajudar o Papão a pagar o Transferban! Além disso, também concorre a uma camisa oficial autografada pelo elenco que será sorteada no final do mês! - diz a publicação nas redes sociais.

Entenda o transfer ban do Paysandu

O débito do Papão é referente ao transfer ban da Fifa, punição imposta no final de junho deste ano por uma contratação feita em julho de 2024. A quantia total a ser paga era de R$ 1,04 milhão, mas o clube só pagou R$ 439 mil. A dívida, então, é de R$ 437,9 mil.

Na ocasião, o time paraense comprou 50% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo Keffel, do Torrense, de Portugal, por 50 mil euros (R$ 304 mil, na cotação da época). No acordo, o Paysandu deveria pagar mais 130 mil euros (R$ 730 mil) por conta da permanência na Série B do ano passado.

O Lobo até fez um depósito, de 75 mil euros, mas não pagou mais. Assim, o time português acionou a Fifa, que impediu o Paysandu de contratar na atual janela de transferências, que abriu em 10 de julho e vai até 2 de setembro. Geovane Meurer, do Coritiba, foi um que estava acertado com o Papão e mudou de clube pelo impasse.

- Nossa prioridade é sempre pagar todos os deveres, mas hoje minha obrigação maior é pagar a folha. Então, eu estou correndo atrás. Quero pagar, vou pagar, mas agora não está tão simples - afirmou o presidente Roger Aguilera, em entrevista para a rádio Liberal +.

Keffel jogou apenas 45 minutos no Paysandu

Keffel, 'motivo' do transfer ban, só atuou em um jogo do Paysandu. Foto: Matheus Vieira/Paysandu

Keffel só entrou em campo pelo Papão em um jogo, na derrota por 3 a 0 para o Santos, no Mangueirão, pela 20ª rodada da Série B de 2024, em 9 de agosto. Ele entrou no intervalo na vaga de Kevyn.

Depois, o lateral-esquerdo foi relacionado para as partidas contra o Mirassol e Goiás, nas rodadas 23 e 24, mas ficou no banco de reservas. A partir daí, o atleta não chegou a ser mais convocado até o fim da competição.

Sem espaço, Keffel esteve emprestado ao Portimonense-POR para a disputa da Segunda Divisão portuguesa. Ele ficou no clube de Portugal de janeiro a junho de 2025.

Após negociar rescisão com o Paysandu, o lateral acertou em definitivo com o Sumqayit FK, do Azerbaijão. O atleta foi apresentado nesta segunda-feira (11).

Paysandu rescinde com Keffel

"O Paysandu Sport Club informa que acertou, em comum acordo, a rescisão contratual com o atleta Keffel.

A partir desta segunda-feira (11), o clube não possui mais qualquer vínculo federativo e econômico com o lateral-esquerdo, que abriu mão de receber todos os valores referentes ao fim de contrato.

A negociação representa uma redução nas finanças do clube, que não tem mais nenhuma obrigação ou pendência com o jogador.

Por fim, o Paysandu informa ainda que mantém seus esforços concentrados para quitar o transferban imposto pela Fifa".

Paysandu perde invencibilidade para o Vila Nova

O Paysandu perdeu para o Vila Nova por 1 a 0, no estádio da Curuzu, na noite de segunda-feira (11). João Vieira, ex-Papão, balançou as redes no segundo tempo.

O revés em casa encerrou uma longa invencibilidade do Lobo na Série B: nove jogos, com cinco empates e quatro vitórias. A sequência veio com a chegada do técnico Claudinei Oliveira, que conheceu a primeira derrota pelo Paysandu.

Com o tropeço, o Papão desperdiçou a chance de sair da ZR e segue na 19ª posição, com 21 pontos, a um ponto do Volta Redonda, primeiro time fora do Z-4.