Comandado por Alexey e com grande atuação coletiva no segundo tempo, o Flamengo venceu o Corinthians por 94 a 88, em um jogo cheio de reviravoltas, neste sábado (10), no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques.

Após sair atrás no placar e reagir ainda antes do intervalo, o Flamengo tomou conta do segundo tempo e venceu o Corinthians fora de casa, com destaque para uma cesta de três de Siewert no estouro do terceiro quarto. Alexey Borges foi o cestinha da partida com 25 pontos, enquanto Clark, pelo lado corintiano, anotou 17.

Como foi a primeira partida das quartas de final entre Flamengo e Corinthians?

Matheus Gueiros em ação pelo Flamengo (Foto: Beto Miller)

O Corinthians começou dominando e logo abriu 7 a 2. Mesmo com bons momentos de Munford (nove pontos) e Clark (oito) no primeiro quarto, os donos da casa não conseguiram conter o avanço do Flamengo. Com Alexey comandando as ações — ele anotou 11 pontos na parcial —, o time carioca virou o jogo e chegou a ter cinco de frente (19 a 14). No fim do quarto, o Fla levou a melhor: 25 a 21.

No segundo período, o jogo seguiu equilibrado, com os dois times trocando a liderança no placar. O Flamengo chegou a colocar seis de vantagem (43 a 37), mas perdeu o embalo. O Corinthians reagiu com uma sequência de 13 pontos seguidos e virou para 50 a 43.

A equipe paulista seguiu no controle até a metade do terceiro quarto, quando teve uma queda de rendimento. O Flamengo aproveitou a brecha, engatou uma sequência de dez pontos e virou para 63 a 60. Johnson chamou a responsabilidade, fez oito pontos no período, e o Rubro-Negro foi para os últimos dez minutos na frente. No fim da parcial, Siewert ainda acertou uma bola de três no estouro do relógio: 71 a 67.

Quartas de final do Novo Basquete Brasil

O local dos confrontos das quartas de final do NBB é definido conforme a campanha do time durante a primeira fase do torneio: a equipe melhor colocada faz o primeiro jogo fora de casa e duas partidas como mandante. Se não houver uma decisão, o quarto jogo será na casa do pior colocado. Já o último terá o melhor colocado como mandante.