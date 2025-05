Corinthians enfrenta o Mirassol sem Yuri Alberto e Carrillo; veja a escalação

Corinthians e Mirassol estão escalados para o confronto deste sábado (10), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior promoveu mudanças na equipe titular para o duelo no estádio Campos Maia, no interior paulista.

O treinador não poderá contar com três jogadores para a partida. O meia Rodrigo Garro, com uma tendinopatia patelar no joelho direito, e o zagueiro Gustavo Henrique, que se recupera de uma cirurgia de hérnia, e José Martínez, que realizou um uma cirurgia dentária.

André Ramalho, Carrillo e Yuri Alberto, que foram titulares nos primeiros jogos de Dorival Júnior no Corinthians iniciam o duelo no banco de reservas. Félix Torres, Maycon e Igor Coronado ganham vaga entre os onze iniciais

O Corinthians inicia o confronto com: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Igor Coronado; Romero e Memphis

O Mirassol, comandado pelo treinador Rafael Guanaes, inicia o duelo com: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Fabricio Daniel; Edson Carioca e Iury Castilho.

De olho na tabela

Dorival Júnior comandou o Timão em três partidas, as vitórias por 1 a 0 sobre o Novorizontino, pela Copa do Brasil, 4 a 2 contra o Internacional, pelo Brasileirão, e no empate por 1 a 1 com o América de Cali, na Sul-Americana.

Devido ao calendário cheio, o treinador tem feito mudanças na equipe e ainda não conseguiu repetir uma escalação no Timão. O Corinthians é o oitavo colocado na classificação do Brasileirão e busca engatar a segunda vitória consecutiva no torneio.

No outro lado, o Mirassol começa a rodada na 17ª colocação, na zona de rebaixamento, e busca uma vitória para sair dessa posição incômoda.