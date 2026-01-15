Corinthians faz sondagem por goleiro do Fortaleza

O Corinthians fez uma consulta a respeito da situação do goleiro João Ricardo, do Fortaleza. O Tricolor foi rebaixado para a Série B e, com isso, está passando por várias mudanças em seu elenco.

Atualmente, Hugo Souza é titular absoluto na meta do clube paulista. Aos 37 anos, João Ricardo tem experiência e já entregou boas exibições no futebol brasileiro. Seu contrato vai até o fim de 2027. A informação inicial é do portal "Meu Timão".

O jogador não atua desde setembro do ano passado, pois teve uma tendinite no ombro direito e o quadro apresentou desgaste no tendão, o que exigiu uma cirurgia. Na época, o Tricolor deu um prazo de seis meses para o retorno.

Em caso de transferência, o arqueiro reencontraria Marcelo Paz, ex-CEO da SAF do Leão. Já o meio-campista Matheus Pereira está próximo de se juntar ao Corinthians por empréstimo.

João Ricardo chegou ao Fortaleza em 2023, após passagem pelo rival Ceará. Titular e destaque nas últimas temporadas, o goleiro soma 154 partidas com a camisa do Tricolor.

Fortaleza contrata volante por empréstimo

O Fortaleza anunciou a contratação por empréstimo do volante Ronald, que pertence ao Grêmio. O vínculo vai até o fim de 2026 e traz uma opção de compra.

Ronald, de 22 anos, disputou 26 jogos na temporada passada. Foram 12 no Grêmio e 14 no Atlético-GO, sendo parte da campanha do time na última Série B. Tal torneio será disputado pelo Leão em 2026.